L’extension Stellaris: Nemesis obtient une date de sortie en avril pour PC

Par Dom Peppiatt, Dimanche 14 mars 2021 à 11h01 GMT

Jeu de stratégie de science-fiction Stellaris‘extension à venir, Némésis, a finalement été daté pour PC et arrivera le mois prochain.

Selon un communiqué de presse de l’éditeur de Stellaris, Paradox Interactive a déclaré que la nouvelle extension sera lancée pour Stellaris sur PC le 15 avril.

Comme vous vous en doutez de ce titre, cette nouvelle extension vous permet de faire partie de la crise de fin de partie qui menace l’état de l’univers (si vous le souhaitez). Afin de nourrir les démons sombres et de vous livrer à un peu de galaxie qui vous détruit, vous devrez d’abord rassembler Menace, gravir les rangs des diaboliques et, finalement, déverrouiller le moteur éthérophasique; une machine sinistre alimentée par les derniers morceaux de vie battante d’une étoile mourante. Obtenez tout ça? Bon.

Découvrez une nouvelle bande-annonce pour l’extension à venir ci-dessous.

Bien sûr, pour chaque méchant, il doit y avoir un héros. Les joueurs peuvent également choisir de ne pas être l’ennemi titulaire de tout ce qui est décent, mais plutôt devenir un gardien galactique – espionner les méchants méchants, recueillir des informations sur leurs plans et se précipiter pour les arrêter avant qu’ils ne libèrent la puissance du moteur éthérophasique. sur l’univers au sens large.

Vous pourrez découvrir tout cela et bien plus encore lorsque l’extension Nemesis débarquera sur Steam, GOG et le Microsoft Store le 15 avril.

Si vous jouez à Stellaris sur console, vous pouvez vous attendre au lancement du pack Lithoids Species, le 25 mars. Ce pack comprend de nouveaux portraits, un nouveau pack de voix, des modèles de vaisseaux et plus, tous liés à la course des Lithoids.