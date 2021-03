L’extension Stellaris: Nemesis vous donne un pouvoir absolu le 15 avril

Le jeu de stratégie Stellaris vous offre encore plus de moyens d’explorer l’immensité de l’espace et de le contrôler comme bon vous semble. L’extension Stellaris: Nemesis sort le 15 avril et vous donne le pouvoir de mettre fin à toute vie dans l’univers connu.

Stellaris: Nemesis présente une «galaxie déstabilisatrice», avec plusieurs chemins d’accès au pouvoir et à la paix. Celles-ci incluent un rôle de «Gardien Galactique», où vous pouvez persuader les pouvoirs en place de vous donner des capacités d’urgence afin de rétablir l’ordre. C’est à vous de décider de renoncer à ces pouvoirs une fois le conflit résolu, et vous pouvez utiliser de nouveaux ensembles de vaisseaux pour rendre votre flotte particulièrement imposante.

Si vous préférez quelque chose d’un peu plus sinistre, vous pouvez également devenir un empire impitoyable qui peut éventuellement «libérer suffisamment de puissance pour arrêter toute existence», ce qui semble être une fin de partie unique. Vous pouvez utiliser l’espionnage pour en savoir plus sur les secrets de vos ennemis afin d’élaborer un plan, même en provoquant des incidents pour les faire paraître mauvais et consolider secrètement votre propre pouvoir. C’est certainement un moyen ignoble de développer votre influence, surtout si vos véritables motivations ne sont pas découvertes avant qu’il ne soit trop tard.

Parallèlement à la date de sortie de l’extension, Paradox Interactive a également annoncé que Stellaris: Console Edition recevrait les espèces de roches Lithoids le 25 mars. les plus grandes franchises.