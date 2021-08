L’extension Supermax de Joel Embiid est un vote de confiance dans les Sixers

La question la plus urgente à laquelle les 76ers sont confrontés reste non résolue, mais ils ont confirmé une réponse tout aussi vitale qui définit la franchise : le sort de Philadelphie appartiendra à Joel Embiid, aussi longtemps que possible, quel qu’en soit le coût.

Embiid et les Sixers ont renouvelé leurs vœux, l’équipe annonçant qu’ils ont conclu une prolongation de contrat de plusieurs années qui, selon Ramona Shelburne d’ESPN, est la plus riche disponible: un contrat supermax de 196 millions de dollars sur quatre ans. Embiid a encore deux ans sur son contrat actuel, le maximum de cinq ans à l’échelle des recrues qu’il a signé en 2017. La reprise entrera en vigueur après cela, ce qui signifie que le nouvel accord gardera le prospect qui est devenu “le processus”. dans la Cité de l’amour fraternel au moins jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. (Embiid détiendra une option de joueur de 54,22 millions de dollars pour la campagne ’26-’27.)

Cela semble être de l’histoire ancienne maintenant, mais il convient de se rappeler qu’il n’y a pas eu peu de recul lorsque Embiid a signé son premier contrat à neuf chiffres. Après tout, le non. Le 3e choix du repêchage de la NBA en 2014 avait raté tout ce qui aurait dû être ses deux premières saisons professionnelles avec des blessures au pied, et a été limité par une déchirure du ménisque à seulement 31 matchs au cours de sa saison recrue à deux reprises. S’engager sur le long terme et avec un gros budget envers un joueur qui avait enregistré la totalité des 786 minutes professionnelles semblait terriblement risqué ; c’est pourquoi le chef du personnel des Sixers de l’époque, Bryan Colangelo, a intégré diverses protections liées aux blessures dans le premier max d’Embiid, dans le but de s’assurer que la franchise ne dépasserait pas un baril si des blessures récurrentes aux pieds et au dos empêchent Embiid d’entrer sur le terrain pour accomplir son gratte-ciel promettre.

Les blessures sont restées une préoccupation au fil des ans: Embiid a raté 17 matchs ou plus au cours de chacune des quatre dernières saisons, et vous ne pouvez guère reprocher à toute la ville de retenir son souffle collectif chaque fois que le grand gars frappe le pont après un dunk tonitruant ou un bloc titanesque. Dans l’ensemble, cependant, il s’est avéré être un talent aussi générationnel et transformateur que même ses plus ardents partisans du prédraft auraient pu l’imaginer. Il s’est imposé comme le baromètre éternel de Philadelphie : quand il est au sol, les Sixers ont le différentiel de points et le profil d’un prétendant au championnat, et quand il ne l’est pas, ils cratèrent.

Cela est dû en partie à une lutte persistante pour plusieurs itérations du front office de Philly pour trouver des centres de sauvegarde cohérents et de haute qualité pour ancrer des deuxièmes unités dont l’efficacité ne serait pas pâle par rapport aux formations de départ qui se sont souvent classées parmi les meilleures de la NBA. (Qui d’entre nous peut oublier à quel point les Sixers ont implosé contre Toronto lors des demi-finales de la Conférence de l’Est 2019 chaque fois que Greg Monroe, Boban Marjanovic, Amir Johnson ou Jonah Bolden se sont enregistrés, ou la frustration claustrophobe de l’expérience Al Horford?) Beaucoup de choses , cependant, découle du fait qu’il n’y a vraiment pas de remplacement, de réplication ou même d’approximation d’Embiid : un joueur qui la saison dernière était la force individuelle la plus dévastatrice de la ligue, a conduit Philly au non. 1 tête de série dans l’Est et a terminé deuxième du vote MVP (et qui aurait très bien pu battre Nikola Jokic pour cet honneur s’il n’avait pas raté 21 matchs et enregistré 903 minutes de moins que la superstar des Nuggets).

Additionnez le tout, et Embiid a répondu à son premier gros contrat en arrachant quatre apparitions consécutives des All-Star, trois sélections All-NBA et trois hochements de tête All-Defensive. Il a en moyenne 25,5 points, 11,8 rebonds et 3,2 passes décisives par match sur 0,597 tir réel au cours des quatre dernières saisons, menant les Sixers à un record de 171-92 (0,650 pourcentage de victoires) dans les matchs auxquels il est apparu et à la première série de Philly quatre apparitions consécutives en séries éliminatoires depuis l’ère Iverson. (Et, soit dit en passant, à moins d’une victoire de la première place des Sixers en finale de conférence en 20 ans, malgré le fait de jouer avec un ménisque déchiré.)

Il est devenu l’un des joueurs les plus qualifiés, polyvalents et punitifs au monde. Cette augmentation a valu à Embiid non seulement un deuxième salaire à neuf chiffres, mais, cette fois, un salaire entièrement garanti – pas de qualifications pour blessures, pas d’incitations à jouer, juste le bateau complet. Le nouvel accord garantit à Embiid plus de 261 millions de dollars au cours des six prochaines années et fait de lui le huitième joueur de la NBA à signer une extension supermax, et aussi le deuxième à signer le supermax cet été, rejoignant Stephen Curry, qui en a ajouté quatre de plus. ans et 215 millions de dollars supplémentaires sur son contrat existant à Golden State.

La décision de Curry de se relancer après une saison à couper le souffle All-NBA qui s’est terminée juste avant les séries éliminatoires a été exprimée par certains observateurs comme un vote de confiance dans le plan des Warriors pour équilibrer une offre pour le championnat derrière son noyau dynastique vieillissant avec le désir de jeter un pont vers l’avenir grâce aux récents recrues James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody. Quelles que soient les préoccupations persistantes sur la façon dont Bob Myers et Cie jonglent entre le présent et l’avenir, le choix de Curry d’engager des projets calme à la fois les chances des Dubs de concourir maintenant et le projet de construction en cours.

Les Sixers ont leur propre dilemme de constitution de liste à résoudre; c’est un Australien de 6 pieds 11 pouces, qui a été vu pour la dernière fois en train de jouer à la patate chaude dans les dernières minutes d’un match 7, et pourtant, il continuerait de se vanter du prix d’un package « à la James Harden ». Mais alors que la saga de Ben Simmons continue de mijoter, la décision d’Embiid de s’engager aussi longtemps que possible, comme celle de Curry, offre un vote de confiance qui se double d’une certitude contrebalancée : même au milieu du doute déstabilisant entourant ce qui va suivre pour Simmons, il y a lieu de croire en ce que Philly peut construire, car il continuera à être construit autour d’Embiid.

La sécurisation d’Embiid pour la prochaine demi-décennie donne à Daryl Morey plus de bouchées à la pomme, plus de chances de bricoler et d’adapter (et, si nécessaire, de soldat et d’espionner) la liste des Sixers vers sa vision de ce qu’est la version optimale d’un Embiid centré prétendant au championnat pourrait ressembler. Cela permet au reste de la ligue – peut-être des agents libres, peut-être des stars qui commencent à se dégrader dans leur environnement – de savoir qu’Embiid ne va nulle part et, par conséquent, Philadelphie aura toujours la chance de rester près du sommet d’un Ordre hiérarchique de la Conférence Est qui comprend également le champion en titre Bucks et les Nets, favoris pour le titre 2022.

Que Morey, Embiid, Doc Rivers et Co. puissent trouver une formule assez bonne pour renverser la constellation d’étoiles à Brooklyn, submerger Giannis Antetokounmpo en pleine floraison et exorciser les démons d’après-saison qui ont tourmenté Philadelphie ces dernières années reste à voir. Mais la présence d’Embiid à elle seule crée la possibilité qu’elle le puisse ; cela, à lui seul, fait que les Sixers comptent. Il s’avère que le prix d’une pertinence de calibre championnat est autant d’argent que la convention collective vous permet de payer, pour autant qu’elle vous permet de le payer. Et si Embiid continue de jouer comme il l’a fait la saison dernière, cela vaudra chaque centime.

