L’extension Witch Queen de Destiny 2 aura “la campagne Definitive Destiny”

Au cours des sept dernières années, Destiny a connu une évolution assez vaste, avec son gameplay de tir englobant une multitude d’expériences différentes. Mais cela a conduit à beaucoup de disparités. Il y a les raids de fin de partie complexes, emblématiques et rejouables à l’infini à une extrémité du spectre, et les missions de campagne ponctuelles plus simples et plus chiffrées à l’autre. Au cours de sa vie, Destiny 2 a évolué pour offrir de plus en plus de missions et d’activités qui rapprochent ces deux expériences, et avec la prochaine extension majeure, The Witch Queen, Bungie cherche à faire plus de l’expérience Destiny 2 comme si c’était définitivement, par excellence “Destiny”.

C’est selon Joe Blackburn, qui travaillait auparavant en tant que responsable de la conception des raids de Destiny 2 et a récemment endossé le rôle de directeur de jeu. Pour Blackburn et le reste de Bungie, un objectif majeur de la prochaine année de contenu de Destiny 2 est de trouver plus de moyens de brouiller la ligne qui sépare le contenu le plus difficile et le plus complexe du jeu, des missions de campagne de base plus décontractées et plus accessibles – à faire en sorte que le jeu ressemble plus au genre de chose que vous ne pouvez trouver que dans Destiny 2.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Destiny 2 : La reine des sorcières – Ce que vous devez savoir

“Il y a une suite de contenu que nous pensons être définitivement Destiny”, a déclaré Blackburn dans une interview avec GameSpot. “Il y a des trucs comme Presage, il y a des trucs comme des donjons et des raids là-haut. Tout ça ressemble à des trucs que vous ne pouvez trouver que dans Destiny. Et chaque fois que nous faisons quelque chose, il y a des articles écrits à ce sujet, et les gens disent : Je dois terminer ce jeu. Regardez comme ce truc est cool.’ Et puis vous entrez dans Destiny, et vous vous dites: “Où sont les trucs que j’ai vu des gens jouer sur Twitch? Où est-ce?” Et au lieu de cela, vous jouez à une sorte de campagne de style tireur classique beaucoup plus linéaire.

“Je pense que même au cours de la dernière année, nous avons commencé à vraiment nous introduire là-dedans”, a-t-il déclaré. “Quand vous regardez des choses comme Expunge, quand vous regardez des choses comme dans la saison 15, les missions hebdomadaires Ascendant, elles sont assez étranges. Elles ressemblent à des donjons, elles sont plutôt secrètes, dans un tas de leurs exécutions. Le truc cette saison est comme un jeu metroidvania, ce qui est plutôt cool d’être dans la ligne principale Destiny. Nous voulons continuer à brouiller cette ligne afin que finalement, lorsque vous jouez à travers les campagnes, vous avez l’impression que nous allons vous dans ce contenu. Et même au début, dans la campagne Witch Queen et ces missions dont nous avons parlé, nous avons dit: “Hé, ça va être la campagne définitive de Destiny.” “

“Nous voulons continuer à brouiller cette ligne afin que finalement, lorsque vous jouez à travers les campagnes, vous ayez l’impression de vous faire entrer dans ce contenu.”

La reine des sorcières est sur le point de lancer des clés majeures dans les travaux de Destiny 2. Comme les extensions précédentes, il sera lancé avec une série de missions de campagne qui vous feront découvrir l’histoire de l’extension et qui, traditionnellement, sont assez faciles et directes pour être jouées seul. Mais comme détaillé dans le récent événement vitrine Witch Queen de Bungie, cette campagne connaît des changements par rapport aux extensions passées. D’une part, il inclura un paramètre de difficulté “Légendaire” qui augmentera les enjeux, offrant aux joueurs un défi plus difficile s’ils le souhaitent. D’autre part, il inclura Hive Guardians – des personnages ennemis qui ont les mêmes types de super-pouvoirs de science-fiction que les joueurs.

Blackburn a déclaré que l’inclusion de Hive Guardians allait créer de sérieux changements dans la façon dont les combats se déroulent pour les joueurs, à l’instar de nouveaux ennemis majeurs ajoutés dans l’extension précédente, Beyond Light. Lorsque ce nouveau contenu est tombé, il contenait deux nouveaux types d’ennemis : le Vex Wyvern et le Fallen Brig. Les deux étaient de petits ajouts, mais Bungie a découvert qu’ils créaient de grands changements dans le déroulement des batailles dans lesquelles ils étaient présents, a déclaré Blackburn, obligeant les joueurs à donner la priorité au retrait des nouvelles unités et à ajuster leurs stratégies pour faire face aux nouveaux ennemis.

La façon dont ces unités ont secoué les batailles a été un succès, donc en ce qui concerne The Witch Queen, c’était ce genre d’expériences que le développeur voulait développer, a déclaré Blackburn.

“Nous voulons investir dans des changements de combattants où, chaque fois que vous en avez un lors d’une rencontre, cela semble différent”, a-t-il déclaré à propos de l’ajout de Hive Guardians au mélange. “Et alors ça a commencé à tirer sur ce fantasme du genre, d’accord, qu’est-ce que ça fait de combattre quelqu’un qui se sent comme vous? À quel point sont-ils puissants? Je pense que, pour vous donner quelques parallèles avec Destiny dans ce dont nous parlons, un Hive Guardian se sent comme un miniboss. Cela ressemble à un champion. Cela ressemble à quelque chose contre lequel vous ne voudriez jamais combattre une salle pleine. Ce serait incroyablement écrasant, alors nous commençons par en combattre un, peut-être plus tard dans la campagne, vous devrez en combattre deux à la fois, quelque chose comme quoi vous vous dites : « Oh mon Dieu, ça fait beaucoup. » Mais vraiment, nous voulons cette expérience émotionnelle. Une fois que vous voyez l’un de ces Gardiens transmater, vous vous dites: “Putain de merde, c’est ma priorité numéro un ici.” Et vous allez pouvoir le voir faire une suite de mouvements de Gardiens comme, ‘Oui. D’accord. Cela m’est déjà arrivé dans l’Épreuve, je sais quoi faire ici.'”

Cette expérience émotionnelle d’affronter un Hive Guardian est un grand changement pour les joueurs de Destiny 2, et quelque chose sur lequel Bungie voulait se pencher, a ajouté le directeur général de Destiny, Justin Truman.

“Nous avons eu, j’ai l’impression, des années dans la tradition et dans la narration de l’idée des Déchus, de la Cabale, même à leur manière, de la Ruche, étant juste un peu terrifiés à l’idée de l’un de ces des Gardiens immortels débarquant et détruisant la maison », a déclaré Truman. “Et nous voulions renverser la vapeur et dire:” Que se passe-t-il si vous êtes celui qui ressent ce niveau de terreur qui [Fallen] Les capitaines se sont sentis depuis longtemps dans le cosmodrome ? »

Outre les ennemis auxquels vous serez confronté, l’extension The Witch Queen apportera de nouvelles idées au premier plan de Destiny 2. Le slogan que Bungie utilise dans son marketing, “Survive la vérité”, donne une idée de ce que vous allez faire face – vous vous dirigerez vers un nouvel endroit, le monde du trône de la reine éponyme, Savathun, afin de découvrir le mystère de la façon dont ces ennemis mortels de l’humanité ont eu accès à son plus grand pouvoir.

Blackburn a décrit l’extension comme s’inspirant d’émissions de télévision telles que la première saison de True Detective. Il se déroule dans un endroit marécageux ressemblant à un bayou, où les joueurs travailleront pour débloquer des indices et découvrir ce qui se passe réellement avec les Hive Guardians. Concrètement, Bungie souhaite que The Witch Queen transmette une impression de roman policier lorsque vous explorez le monde du trône.

« Que se passe-t-il si vous êtes celui qui ressent ce niveau de terreur qui [Fallen] Les capitaines se sont sentis depuis longtemps dans le cosmodrome ? »

“L’une des choses sur lesquelles Bungie est vraiment génial et m’a appris, et enseigne à un tas de gens quand ils viennent, c’est ce que nous appelons le design expérientiel”, a expliqué Blackburn. “Nous commençons toujours par une expérience. À quoi voulez-vous que cela ressemble? Nous voulons que vous vous sentiez comme si vous étiez à Dollywood, ou nous voulons que vous vous sentiez perdu dans le centre commercial, ou quelque chose du genre. Et donc, quand nous avons commencé à penser à Witch Queen, nous avons commencé à penser à un tas d’inspirations, et l’une des premières choses que nous faisons, c’est vraiment difficile d’aligner tout le monde, c’est du genre : « Hé, quelle est notre déclaration d’expérience ? Qu’est-ce que tout ce que nous faisons ? Essayez de créer ce sentiment évocateur. » Que, pour nous, où nous avons fini par atterrir avec ça, c’était comme ‘détective’, n’est-ce pas ? Et donc c’est vraiment ce mystère paranormal et une fois que vous commencez à y penser, True Detective commence vraiment à venir à l’esprit, comme c’est le genre du paysage maussade que nous voulons. Et nous passons par un tas d’itérations sur la façon dont « détective-y », à quel point étrange et fantastique. »

“Nous voulons vraiment que ce soit principalement de mauvaise humeur, ton sur ton et inspirant”, a-t-il poursuivi. “Et nous ne voulons pas aller jusqu’au bout pour vous faire sentir comme si vous étiez dans un” mode détective “comme dans Batman: Arkham Asylum ou quelque chose du genre, ou vous vous dites:” Je ne sais pas, tout est mort et je cherche des indices. Et donc c’est vraiment une sorte d’action pour commencer. vous avancez et essayez de résoudre ce mystère.”

Découvrir des secrets a toujours été une grande partie de l’expérience Destiny, donc travailler pour résoudre le mystère de Savathun semble être une extension naturelle de cela. Mais comme Blackburn et Truman l’ont clairement indiqué, ce ne sera pas comme certains des plus grands mystères de type jeu de réalité alternative qui sont apparus dans Destiny 2 auparavant. Certains de ces mystères, tels que les couloirs du temps massifs et complexes en 2020, avaient une grande partie de la communauté Destiny travaillant avec les mathématiques et les chiffres pour découvrir ses secrets, mais The Witch Queen trouvera un équilibre différent.

Bungie essaie de progresser dans l’histoire et de découvrir des indices attrayants pour les joueurs individuels – mais avec le temps, il semble que le mystère prendra la forme de certains de ces secrets plus vastes et captivants pour la communauté.

“Pour l’expérience de base, nous voulons que vous puissiez avoir l’impression que vous êtes celui qui tire sur les fils ici et que vous vous donnez constamment le sentiment que, ‘Oh, je suis plus intelligent que vous ne le pensez probablement'” dit Blackburn. “C’est le fantasme du joueur derrière tout cela. J’adore quand Tomb Raider me fait me sentir super intelligent. Et je me dis : ‘Je sais que je ne suis probablement pas intelligent, mais, mec, est-ce que ce puzzle m’a fait sentir que j’étais vraiment l’a craqué.'”

“Nous n’allons certainement pas y arriver, vous devez donc résoudre un ARG communautaire pour débloquer la prochaine mission”, a ajouté Truman. “Mais j’ai l’impression que ce que nous avons vu maintes et maintes fois, c’est que la communauté Destiny adore découvrir des secrets. Et donc, nous voulions obtenir cette émotion, ce sentiment d’être intelligent, et comment pouvons-nous mettre cela en avant-et- centrez-vous thématiquement sur vos expériences, pendant que vous explorez ce que Savathun a fait sur terre.”

La façon dont tous ces éléments informeront The Witch Queen reste à voir, mais la vision de Bungie pour l’avenir de Destiny 2 semble être ancrée dans une forte concentration sur les meilleurs éléments du jeu et les parties que les joueurs ont trouvées convaincantes pour tant de personnes. années. La reine des sorcières semble être une autre évolution pour Destiny 2, une évolution qui continuera à pousser le jeu vers sa forme ultime et finale. The Witch Queen devrait être lancé le 22 février sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Stadia.