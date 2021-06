L’extraction de Bitcoin Haven Argentina est en plein essor !

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Alors que les mineurs se retirent de Chine, l’industrie en Argentine connaît un véritable boom. Outre la faiblesse de la monnaie nationale, une des raisons est le prix de l’électricité subventionné par l’Etat.

En ce moment, la scène minière est en mouvement. Après que le gouvernement chinois a annoncé qu’il voulait durcir les mesures, les mineurs se retirent et deviennent plus actifs dans d’autres pays. L’Argentine en est un exemple. La raison en est l’électricité bon marché par rapport à la faiblesse de la monnaie locale.

La politique argentine a également apporté son grain de sable pour augmenter la popularité des crypto-monnaies parmi la population. Le contrôle des devises interdisait aux habitants d’acheter plus de 200 $. Le gouvernement cherche désespérément des mesures pour arrêter la récession de trois ans. Cependant, la pandémie de corona en cours a assoupli la situation.

Cette situation joue sur les cartes des mineurs. En outre, il existe une particularité de la subvention de l’État pour l’électricité domestique qui existe en Argentine. Pour les mineurs, cela signifie qu’ils peuvent mettre les bitcoins extraits sur le marché au prix normal, mais bénéficient de subventions pour l’électricité. Cela fait encore plus monter en flèche les revenus.

Par conséquent, il est évident que les sociétés minières perçoivent leur potentiel de réaliser d’importants profits. Le mois dernier, Bitfarms Ltd. a annoncé avoir conclu un accord pour exploiter directement une centrale électrique locale. Bitfarms peut l’utiliser pour produire jusqu’à 210 mégawatts d’électricité à partir de gaz naturel et exploiterait ainsi la plus grande installation minière de Bitcoin en Amérique du Sud. 55 000 ordinateurs à la pointe de la technologie fonctionneront sur la ferme minière et généreront 11 774 BTC par an. Bitfarms précise que le tarif actuel de l’électricité du centre minier est un dérisoire 0,022 $. C’est un peu plus d’un tiers du prix payé par les clients industriels hors réseau aux États-Unis.

Nous avons recherché des endroits dont les systèmes de production d’électricité ont été reconstruits. L’activité économique en Argentine ralentit et l’électricité n’est pas pleinement utilisée. C’était donc une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.

Bloomberg cite le président de Bitfarms Geoffrey Morphy dans une interview.

Outre la faiblesse de la monnaie locale et le prix subventionné de l’électricité, un autre facteur de coût favorable est le fait que l’usine n’a pas besoin de refroidissement par immersion coûteux en raison du climat favorable toute l’année en Argentine pour garder les mineurs au frais et au frais. .

PS : vous pouvez me soutenir libre de grâce à TOUS ces liens et gagnez vous-même de la crypto / argent ! https://allmylinks.com/zealdorn

Avis de non-responsabilité : ces lignes ne remplacent pas les conseils en investissement, les investissements sur le marché de la cryptographie sont effectués à vos risques et périls. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je reçois des commissions pour les achats effectués via les liens de cette publication.