L’extraction de crypto-monnaie MacBook Pro est rentable, mais seulement

Avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max offrant d’énormes augmentations de performances, une question m’est venue : l’extraction de crypto-monnaie MacBook Pro serait-elle faisable ? …

Certains Redditors se sont demandé la même chose.

« M1 Max pourrait extraire l’ETH à 55 MH/s ? La bande passante mémoire se situe entre le RX 6700 XT et le RTX 3060 Ti.

« Si le M1 Max peut faire plus de 40 MH/s, je commanderais un MacBook Pro M1 Max au lieu de M1 Pro. »

« Faits à considérer : c’est le SoC le plus efficace, il consommera beaucoup moins d’énergie qu’un GPU dédié. La valeur de revente des MacBooks est fondamentalement la meilleure du marché […] Le SoC dispose de plusieurs processeurs dédiés pour des choses spécifiques comme la sortie d’écran, l’encodage vidéo ultra rapide, le cryptage et un moteur neuronal extrêmement puissant. Si un programmeur de classe mondiale d’apple et de crypto-mining mettait la main dessus, des choses magiques se produiraient. C’est fondamentalement à la fois le processeur généralisé le plus efficace et l’ASIC programmable le plus efficace.

« J’ai le 64 Go M1 Max 16 », fonctionnant en mode haute puissance, j’obtiens ~ 10,25 MH/s avec le binaire stock ethminer-m1. Pas très rapide en aucun cas, mais c’est sacrément efficace, et le taux de hachage par W est probablement très bon.