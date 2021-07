L’extraction minière en Espagne pour décarboner l’économie divise les experts

in

L’exploitation des gisements espagnols de lithium et de terres rares magnétiques pour électrifier les transports et décarboner l’économie divise les experts. Il n’y a pas d’accord sur l’opportunité ou non de fonder la transition énergétique sur l’extraction de ces matériaux stratégiques.

La Commission européenne (CE) a présenté mercredi sa feuille de route législative qui permettra à l’Union européenne (UE) de dire adieu au CO2 au milieu du siècle et de faire de la crise climatique une opportunité pour une croissance durable.

L’un des principaux axes de la proposition concerne le secteur des transports, responsable d’un quart des émissions de l’UE, et que la CE envisage augmenter progressivement les exigences environnementales pour que d’ici 2035 seuls des moteurs non polluants soient vendus, ce qui représente un coup de pouce définitif au véhicule électrique qui décarbonera le secteur.

« Ce contexte souligne l’importance de métaux stratégiques et terres rares magnétiques& rdquor; ressources « dont dépend la décarbonation des villes & rdquor;, Susana Timón, chercheuse de l’Institut géologique et minier d’Espagne (IGME) a ​​expliqué à Efe.

L’extraction de ces matériaux suppose une «coût environnemental élevé& rdquor; qui, pour le moment, reste « externalisée dans des pays lointains & rdquor; pour “répondre aux objectifs fixés par l’Europe & rdquor; décarboner l’économie.

Timón, qui enquête sur le « potentiel & rdquor ; des métaux stratégiques en Espagne, souligne que “le nord-ouest de la péninsule est une région métallogénétique de renommée mondiale & rdquor;, qui offre une source de ces métaux stratégiques, tels que” le lithium, le niobium ou le tantale & rdquor;.

Mine de lithium de Valdeflores

Mine de lithium de ValdefloresUn cas bien connu est le projet minier de lithium de San José de Valdeflores (Cáceres), un gisement avec des réserves estimées qui « le placent comme le deuxième plus grand gisement de lithium en Europe& rdquor ;, mais reste paralysé car « il y a une très forte opposition sociale et politique & rdquor ;.

Cristina Gutiérrez, porte-parole de la plateforme Salvemos la Montaña de Cáceres, s’oppose à ce projet à ciel ouvert en raison de sa proximité avec la capitale de Cáceres, car « il est situé à 800 mètres d’une ville de 100 000 habitants & rdquor; et un site du patrimoine mondial, souligne-t-il.

Gutiérrez a souligné que ce projet est «non viable en raison des poussières en suspension, de la pollution sonore et de l’épuisement des ressources en eau & rdquor ;, ce qui impliquerait son exploitation, une activité qui mettrait également en péril ” une forêt méditerranéenne bien préservée dans laquelle coexistent d’autres activités telles que l’élevage et le tourisme & rdquor ;.

« Nous ne voulons pas devenir une zone de sacrifice pour une transition écologique au service de l’industrie minière & rdquor;, plainte.

Cependant, Timón souligne que “paradoxalement, les secteurs qui défendent l’électrification des transports ne veulent pas des mines ici & rdquor;, mais ils offrent” une opportunité de réindustrialisation, puisque nous pourrions produire le lithium raffiné dont nous sommes totalement dépendants & rdquor ;, pour « fabriquer les batteries en Espagne & rdquor ;.

“Maintenant, le lithium est extrait au Chili, les composants sont fabriqués en Chine, et plus tard les véhicules sont fabriqués en Occident & rdquor;, donc le empreinte carbone « De ce va-et-vient & rdquor ;, ils rendent le système actuel« non durable », assure Timón.

En plus du lithium, “L’Europe est dépendante à 90 % des importations chinoises de terres rares magnétiques& rdquor;, nécessaire à la fabrication d’aimants permanents pour les moteurs de nouvelle génération, explique María Jesús González, secrétaire générale de l’Association pour la transition énergétique.

Des moteurs électriques et des éoliennes plus efficaces

Des moteurs électriques et des éoliennes plus efficacesCes aimants « sont importants car ils offrent des moteurs électriques et des éoliennes plus performants & rdquor ;, une qualité autour de laquelle les objectifs ont été fixés pour décarboner l’économie en Europe.

L’industrie espagnole de l’automobile et des éoliennes, secteurs « qui représentent 14% du PIB & rdquor ; pourraient profiter de ces gisements pour « assurer une chaîne de valeur de la mine au produit final & rdquor ;, ce qui permettrait à l’Espagne d’être » indépendante & rdquor; Sur le chemin de la transition écologique, souligne González.

Elena Solís, directrice de Minas de Ecologistas en Acción, explique que la transition écologique ne peut pas être basée « sur la substitution de la dépendance au pétrole à la dépendance aux minéraux & rdquor ;.

Solís met en garde contre « l’impact de la recherche aveugle de ces matériaux en Espagne & rdquor; et souligne que l’approche du développement minier « place les consommateurs dans un dilemme & rdquor; puisque « il leur reproche d’externaliser le coût environnemental des technologies vertes & rdquor ;.

“Les écologistes défendent la voiture électrique tant qu’elle est un véhicule de transport collectif& rdquor ;, car « la voiture électrique en tant que moyen de transport individuel coûte très cher en raison de la quantité de matériaux utilisés pour sa fabrication & rdquor ;.

Malgré “les atteintes à l’environnement et aux droits humains commises en Chine pour extraire ces ressources & rdquor;, Solís considère que cela” ne sert pas d’excuse & rdquor; pour « commencer à faire de même en Espagne & rdquor ;.

Solís a exprimé son opinion sur le cas du projet Matamula, à Campo de Montiel (Ciudad Real), un gisement magnétique de terres rares dont l’exploitation « impliquerait l’enlèvement de milliers de tonnes de terre qui nuirait à l’économie agricole locale & rdquor; en plus de soulever un nuage de poussière qui « altérerait la photosynthèse des plantes & rdquor ;.

“La solution est de diminuer la consommation de matériaux& rdquor ;, c’est pourquoi les écologistes rejettent cette “stratégie de décarbonisation de l’économie & rdquor;”, conclut-il.

