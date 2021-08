L’extrémisme de l’administration Biden est le carburant des troubles intérieurs ⋆ 10z viral

Récemment, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé que la Maison Blanche travaillait avec diverses sociétés de médias sociaux pour signaler et supprimer les fausses informations présumées sur le COVID-19. Psaki est allé jusqu’à suggérer que si les distributeurs de « désinformation » – tels que définis par l’administration – étaient censurés sur une plateforme, ils devraient l’être sur toutes les plateformes. Le régime Biden prend au sérieux la suppression de votre accès à la place publique, le tout pour votre sécurité.

De même, le ministère de la Justice, le FBI et leurs facilitateurs de grandes technologies sont à la recherche d’extrémistes nationaux et d’infidèles généraux de l’église du mondialisme néo-marxiste. Jusqu’à présent, ils s’en sont assez bien tirés, en rassemblant les manifestants du 6 janvier, en déformant les distributeurs de la soi-disant désinformation extrémiste et en mettant sur liste noire des citoyens individuels qui s’expriment publiquement contre les idéologies du régime Biden. Tout cela a été rendu facile parce que les citoyens contrevenants, pensant qu’ils avaient des droits constitutionnels, ont utilisé des plateformes numériques pour contester les affirmations douteuses de nos élites dirigeantes, de leurs « experts » médicaux trompeurs et des courtisanes de la Maison Blanche et du Congrès.

Juste pour que nous soyons sur la même partition, car il y a un groupe de manifestants assis en solitaire dans une prison de Washington qui n’a pas compris le message : le gouvernement utilise les publications sur les réseaux sociaux et les communications numériques des citoyens américains pour les cibler pour avoir parlé contre l’establishment.

Vous êtes maintenant la cible de l’État de surveillance et de sécurité de masse énorme et meurtrier pour lequel vous avez voté alors que vous n’auriez pas pu imaginer que les élites néo-marxistes prendraient le contrôle du gouvernement. Pensez à utiliser des contre-mesures numériques pour vous protéger. Pour les pointeurs, voir ici, ici et ici.

Liste noire pour le sport et le profit

La semaine dernière, PayPal a annoncé son partenariat avec l’Anti-Defamation League (ADL) pour enquêter et fermer les comptes que l’ADL considère comme appartenant à des extrémistes. En février, PayPal avait déjà commencé à fermer des comptes signalés par le Southern Poverty Law Center (SPLC) pour avoir prétendument été associés à des groupes « extrémistes » et « haineux ». C’est le même SPLC qui gère un géant haineux qui canalise les dons vers des comptes privés des îles Caïmans et met sur liste noire des organisations conservatrices comme le Family Research Council et des personnalités des médias comme Tucker Carlson.

Il semble que PayPal mette en place une liste noire pour refuser les services de paiement bancaires et commerciaux aux particuliers et aux entreprises qui ne relèvent pas de la culture éveillée. Dans un essai du cofondateur de PayPal, David Sacks, sur Substack de Bari Weiss, Sacks détaille les dangers des institutions financières mettant sur liste noire des entreprises et des individus qui ont été étiquetés comme « extrémistes » par des organisations privées irresponsables et souvent partisanes, comme l’ADL et le SPLC. Selon les mots pressants de Sacks, « des voix silencieuses et des estomacs vides sont le carburant de l’extrémisme même auquel vous prétendez vous opposer ».

Sur la place publique numérique, des géants tels que Facebook, Twitter et Google ont commencé à travailler avec le Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) pour identifier et supprimer ce qu’ils considèrent comme du contenu en ligne extrémiste. Depuis 2017, le GIFCT sert de base de données privée de contenus en ligne extrémistes et terroristes.

Comme de nombreuses ONG post-11 septembre qui surveillaient les activités terroristes en ligne, le GIFCT a commencé à documenter le contenu créé par ou soutenant al-Qaïda, ISIS et les talibans. Le GIFCT se concentre maintenant sur les extrémistes américains et les suprémacistes blancs, tels qu’identifiés par des groupes militants comme le SPLC. GIFCT travaille également avec Amazon, Dropbox, Mailchimp et LinkedIn, pour n’en nommer que quelques-uns. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ici ?

Le rasoir de Hanlon

Ceux de Washington, DC, que ce soit à la Maison Blanche ou au Capitole, bombardent continuellement les Américains de discours effrayants sur le terrorisme intérieur et l’extrémisme, comme si nous vivions en 2006 en Irak. Le mois dernier, la Maison Blanche a même dévoilé une nouvelle stratégie nationale de lutte contre le terrorisme pour faire face à cette épidémie de sujets peu coopératifs. Cependant, ces « experts » de DC semblent avoir oublié l’une des maximes de la stratégie antiterroriste : la stratégie antiterroriste ne doit pas produire plus de terrorisme qu’il n’y en avait avant la mise en œuvre de la stratégie.

Appeler le 1/6 non-surrection une attaque pire que le 11 septembre est idiot. La grande majorité des personnes arrêtées sont inculpées de délits mais pourrissent en prison pendant des mois dans des conditions extrêmes.

Placer des centaines de partisans de Trump à l’isolement avant le procès pour délit d’intrusion, refuser l’accès aux preuves à décharge, puis retarder leurs procès-spectacles de 12 à 24 mois n’est pas exactement ce que les fondateurs avaient en tête lorsqu’ils ont ratifié le projet de loi de Les droits qui contiennent le sixième amendement garantissent un procès rapide et la capacité de faire face à votre accusateur et aux preuves contre vous. Je suis sûr que les juges de DC et les procureurs fédéraux ont bien ri de leur manipulation de l’habeus corpus, mais nous voyons ce qu’ils ont fait là-bas.

Le FBI initie et amplifie les complots terroristes, ce qui leur permet de voler à la rescousse, d’obtenir des promotions, de justifier leur énorme budget et de fournir à leurs bienfaiteurs politiques des histoires effrayantes pour effrayer le public – eh bien, nous le voyons aussi. Comme avec les pompiers pyromanes, cependant, si vous allumez le feu, cela ne compte pas.

L’éclairage au gaz de l’establishment et les menaces de discours débiles de la part des substituts de la sécurité nationale de plus en plus déséquilibrés du régime Biden deviennent eux-mêmes un agent de radicalisation dans une grande partie de l’Amérique. Mais pour la conseillère en politique intérieure de Biden, Susan Rice, est-ce un bogue ou une fonctionnalité ?

Le rasoir de Hanlon déclare ne jamais attribuer à la méchanceté ce qui s’explique de manière adéquate par la stupidité, et Rice a une longue tradition de jugement erroné. Peut-être y a-t-il plus en jeu ici que Hanlon ne peut en expliquer.

Peur des américains

Notre appareil de sécurité nationale, à savoir le FBI, le Département de la sécurité intérieure, leurs partenaires dans l’application de la loi, le service postal américain (encore une fois, pourquoi?) ils peuvent se présenter comme un dangereux terroriste hawaïen vêtu d’une chemise. Cela semble être une perte de temps.

Je doute qu’un vrai terroriste veuille faire connaître ses complots diaboliques ou mener une planification opérationnelle sur Instagram ou Facebook Messenger. Comme nous l’avons clairement vu avec le complot de faux enlèvement du gouverneur Gretchen Witmer, la plupart des personnes sur les réseaux sociaux qui parlent de violence sont des GN, des opérations d’influence étrangère et des informateurs du gouvernement.

Je ne dis pas qu’il n’y a pas d’hommes et de femmes dangereux en Amérique. Absolument il y a. Après tout, l’Amérique a été fondée et est devenue la plus grande superpuissance du monde grâce au sacrifice d’hommes et de femmes dangereux, mais les versions modernes de ces hommes et femmes dangereux ne sont pas sur les réseaux sociaux pour bavarder sur la violence ou renverser le gouvernement.

Ces hommes et ces femmes dangereux ont des emplois, ils ont des familles à soutenir et des hypothèques à payer. Ils se concentrent sur le fait d’essayer de payer les appareils dentaires ou les frais de scolarité de leurs enfants tout en gardant une foule de plus en plus éveillée et hostile à distance.

Ce sont des hommes et des femmes durs, dont beaucoup sont des anciens combattants, qui n’ont pas peur de faire ce qu’il faut pour protéger ce qui leur appartient. Plus important encore, ils ne sont pas une menace, à moins que quelqu’un n’en fasse une.

Les élites de l’establishment s’apprêtent maintenant à faire exactement cela en privant les Américains de leur emploi, de l’accès aux services financiers, de la liberté d’expression, de la liberté et de leur mode de vie. Vous n’entendrez pas ces hommes et ces femmes dangereux se plaindre à ce sujet ou parler durement sur les réseaux sociaux, mais rassurez-vous, ils voient ce que font ces élites.

Cibler les opposants politiques

Dans ce pays de 330 millions d’habitants, la violence politique réelle est une anomalie statistique. Il n’y a tout simplement pas assez de suprématie blanche ou d’activité extrémiste pour justifier l’ensemble de l’industrie du terrorisme national pléthorique des groupes de travail conjoints sur le terrorisme, des centres de fusion et des contrats des ONG de « lutte contre l’extrémisme violent ». Dans la peur post-11 septembre, nous avons encouragé un appareil de sécurité nationale qui considère maintenant les Américains traditionnels comme la plus grande menace pour le pouvoir de l’establishment – ​​et c’est un problème.

Notre appareil de sécurité nationale a désespérément besoin d’une menace pour justifier son existence. L’administration Biden leur en a promis un : l’Amérique dissidente.

Les médias d’entreprise et divers substituts du régime Biden discutent ouvertement de la méfiance des citoyens de seconde classe vis-à-vis du vaccin, établissant ainsi un système de castes médicales. Les entreprises mettent en chômage des personnes qui refusent de suivre une thérapie médicale expérimentale. D’autres préconisent des mandats de vaccination pour l’emploi, les prestations gouvernementales et les soins médicaux. Pendant que le gouvernement, les entreprises et les organisations à but non lucratif s’efforcent de supprimer l’accès des citoyens aux services financiers, de commerce électronique et Internet en raison de leurs convictions politiques.

Si l’on voulait créer un ennemi particulièrement féroce à partir d’un segment normalement respectueux et docile de la population – un ennemi qui riposterait agressivement en réponse aux mauvais traitements, fournissant ainsi un prétexte à toutes sortes de mesures de sécurité draconiennes, des augmentations de budget, et ” pouvoirs d’urgence », je ne vois pas de meilleur moyen que de les rendre affamés, fauchés, impuissants et persécutés comme des citoyens de seconde zone. On pourrait qualifier cette méthode de radicalisation intentionnelle.

Radicalisation. Parfois, c’est plus qu’un simple mot. Parfois, pour le tyran, c’est une stratégie.