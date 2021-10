L’extrémité serrée des ex-patriotes déchire Jimmy Garoppolo: « Vous ne pouvez pas gagner avec un b —- pour un quart-arrière »

L’ancien ailier rapproché des New England Patriots Martellus Bennett a déchiré l’ancien coéquipier Jimmy Garoppolo lorsqu’il a rappelé que Garoppolo avait remplacé Tom Brady pour deux matchs au cours de la saison 2016.

Brady purgeait une suspension de quatre matchs et les Patriots ont affronté Garoppolo et Jacoby Brissett pendant que le quart-arrière superstar était absent. Bennett a déclaré à Jason et Devin McCourty sur leur podcast « Double Coverage » que les Patriots avaient perdu l’un des matchs parce que Garoppolo était un « b —-« . Pour plus de clarté, Garoppolo n’a pas perdu un départ lorsqu’il était avec les Patriots. Brissett, quant à lui, avait une fiche de 1-1 lorsqu’il a commencé.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Martellus Bennett des New England Patriots regarde avant un match contre les Dolphins de Miami au Gillette Stadium en septembre 2016. (Tim Bradbury/.)

« Frère, nous avons perdu deux matchs. L’un d’eux était parce que Jimmy Garoppolo était un b—. Il a décidé de ne pas jouer juste avant le match. Jacoby est sorti et a joué avec le pouce levé et a joué son cœur, mais Jimmy était juste un con à propos de tout ça », a déclaré Bennett, via NBC Sports Boston.

« C’est pourquoi il … vous ne pouvez pas gagner avec un b —- pour un quart-arrière, tout d’abord. C’était tout avec lui. Il ne voulait pas sortir et faire quoi que ce soit parce que son agent essayait de protéger son corps ou une merde comme ça. Ce qui, je ne peux pas lui en vouloir. Mais comme, tu aurais dû prendre cette décision jeudi. Maintenant c’est dimanche.

LES E-MAILS CHOQUANTS DE JON GRUDEN PEUVENT METTRE EN VALEUR LA » PLUS GRANDE PEUR » AU SUJET DE LA CULTURE DE LA NFL, DIT UN REP

Jimmy Garoppolo (10), Jacoby Brissett (7) et Tom Brady (12) des New England Patriots discutent avant un match préparatoire avec les Giants de New York au Gillette Stadium en août 2017. (Photo de Jim Rogash/.)

Bennett a joué pour les Patriots en 2016. Il a réussi 55 attrapés pour 701 verges et sept touchés. La Nouvelle-Angleterre l’a racheté en 2017, et il a pris sa retraite avant le début de la saison 2018.

« Donc, de toute façon, il ne va pas là-bas, alors maintenant Jacoby s’attache et nous avons perdu contre les Bills de Buffalo. Nous n’aurions pas dû perdre. C’était juste à la dernière minute, essayant de faire des ajustements pour ce que Jacoby pouvait faire », a ajouté Bennett .

Garoppolo a finalement été échangé aux 49ers de San Francisco et a remporté cinq victoires consécutives lorsqu’il a été propulsé dans le rôle de départ. Il a obtenu un contrat lucratif et a ensuite conduit les 49ers à une place dans le Super Bowl au cours de la saison 2019, que les Niners ont perdu. Mais des blessures l’ont gêné en 2020 et maintenant en 2021.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 1er novembre 2020, le quart-arrière des 49ers de San Francisco Jimmy Garoppolo passe contre les Seahawks de Seattle au cours de la première mi-temps à Seattle. (AP Photo/Scott Eklund, dossier)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

San Francisco a repêché Trey Lance pour amener la concurrence au poste de quart-arrière plus tôt cette année. Garoppolo a été nommé partant, mais Lance a joué dans certains packages. Garoppolo commencera cette semaine. Lance est blessé.