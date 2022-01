L’Exynos 2200 de Samsung est retardé et ce pourraient être les raisons | La technologie

Le processeur ARM de Samsung qui devrait rivaliser avec les grosses puces de 2022 a une nouvelle fois subi un revers en étant retardé dans sa présentation, ce qui indique qu’il y a des problèmes internes dans sa production.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Samsung nous a dit il y a quelques semaines que ce serait le 11 janvier que la société présenterait son nouveau processeur haut de gamme tant attendu, l’Exynos 2200.

Pour ceux qui sont un peu confus, Ce processeur est en développement depuis des mois et vient remplacer l’actuel Exynos 2100. Ce qui est curieux et frappant à propos de ce nouveau SoC, c’est qu’il est développé par Samsung en collaboration avec AMD, une société réputée pour la fabrication de cartes graphiques et de processeurs haut de gamme.

Cette condition de collaboration entre AMD et Samsung a suffi pour que l’attente autour de la puce soit énorme. Et si il y a quelques semaines nous avions juré que le 11 janvier nous en saurions plus à son sujet, nous apprenons maintenant que son lancement a de nouveau été retardé.

La société a confirmé aux médias sud-coréens, où ils sont basés, qu’elle a reporté indéfiniment le lancement de l’Exynos 2200.

« Nous prévoyons de dévoiler le nouveau processeur d’application au moment du lancement d’un nouveau smartphone Samsung », a déclaré un responsable de Samsung Electronics, ajoutant qu' »il n’y a aucun problème avec la production et les performances du SoC ».

Le nouveau produit phare de Samsung est déjà en vente et également avec une certaine réduction de prix, et son lancement a eu lieu il y a quelques jours.

Ce dernier, ce qui semble être une tentative de la part de la société de démentir les rumeurs qui ont commencé à émerger sur le Galaxy S22, qui selon des informations de dernière minute viendrait avec le nouveau processeur Qualcomm et non avec l’Exynos 2200.

Bien que la propre déclaration de Samsung soit au mieux vague. Car bien qu’il dise que l’Exynos 2200 sera présenté aux côtés d’un nouveau smartphone, cela ne veut pas forcément dire qu’il s’agit du Galaxy S22.

Cela pourrait même signifier que L’Exynos 2200 sera introduite lors de la mise en vente des nouvelles plieuses plus tard cette année.Mais c’est un long chemin dans le futur et cela signifierait que le SoC finira par arriver trop tard.

Reste à voir comment tout cela se déroulera, mais ce que l’on peut affirmer avec certitude, c’est que le développement de l’Exynos 2200 est trop mouvementé, trop pour une puce qui aurait déjà dû être présentée et qui dans des semaines devrait être confrontée au Snapdragon 8 Gen un.