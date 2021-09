Leylah Annie Fernandez brise les chances en battant Aryna Sabalenka en demi-finale de l’US Open

in

09/10/2021

Le à 04:15 CEST

Leylah Annie Fernandez, Canadienne, numéro 73 de la WTA, a donné la surprise en remportant les demi-finales de l’US Open en deux heures et vingt-six minutes par 7 (7) -6 (3), 4-6 et 6-4 à Aryna Sabalenka, joueuse de tennis biélorusse, numéro 2 de la WTA et tête de série numéro 2. Après ce résultat, nous verrons le vainqueur du match en finale de l’US Open.

La joueuse de tennis biélorusse a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que Fernandez, quant à elle, l’a également réussi à 4 reprises. De même, la Canadienne a réalisé un premier service de 58% et commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 61% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé 68% d’efficacité, a commis 8 doubles fautes et a remporté 61% des points de service.

Le champion de la compétition sera décidé en finale entre le joueur canadien et le vainqueur du match entre le joueur de tennis britannique. Emma raducanu et le grec Maria sakkari.

Ce tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur en plein air. Au cours de cette compétition, 234 joueurs de tennis au total s’affrontent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter les manches précédant le championnat et les manches invitées.