Leylah Annie Fernandez parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens d’Ekaterina Alexandrova

01/03/2022

Le à 14h15 CET

Leylah Annie Fernandez, Canadienne, numéro 24 de la WTA, s’est imposée en 32e de finale du tournoi WTA 500 en Adélaïde dans une heure et dix-huit minutes pour 6-3 et 6-4 au joueur de tennis russe Ekaterina Alexandrova, numéro 34 de la WTA. Avec ce résultat, la joueuse de tennis sera en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

De plus, Fernandez a eu une efficacité de 53% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 73% des points de service, tandis que son rival a eu 52% de premier service et 7 doubles fautes, réussissant à remporter 59% de service points.

Le prochain match correspond aux huitièmes de finale du championnat et dans celui-ci Fernandez et le vainqueur du match entre l’Australien affronteront Daria saville et le polonais Iga Swiatek.

La célébration du tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur. Au total, 48 joueurs participent à cette compétition. La phase finale est composée de 24 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les invités.