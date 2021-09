Leylah Annie Fernandez s’impose en huitièmes de finale de l’US Open

09/06/2021

Le à 09h00 CEST

Le joueur de tennis canadien Leylah Annie Fernandez, numéro 73 de la WTA, remportée en deux heures et dix-sept minutes par 4-6, 7 (7) -6 (5) et 6-2 à l’allemand Angélique Kerber, numéro 17 de la WTA et tête de série numéro 16, en huitièmes de finale de l’US Open. Suite à ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur en quarts de finale de la compétition.

Kerber a réussi à briser le service de son rival 4 fois, tandis que Fernandez l’a réussi 5 fois. De même, la joueuse canadienne a réalisé un premier service à 61 % et a commis 6 doubles fautes, réussissant à remporter 60 % des points de service, tandis que son adversaire a atteint 70 % d’efficacité, n’a commis aucune double faute et a remporté 55 % des points à. le service.

Lors des quarts de finale, Fernandez affrontera le joueur ukrainien Elina Svitolina, numéro 5 et tête de série numéro 5.

Dans le tournoi New York (US Open) affrontent un total de 234 joueurs de tennis. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des tours précédant la finale du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, elle est célébrée du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.