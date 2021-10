Leylah Fernández chute au deuxième tour d’Indian Wells contre Shelby Rogers

13/10/2021 à 00h50 CEST

. / Los Angeles

joueur de tennis canadien d’origine équatorienne Leyla Fernandez est tombé ce mardi en huitièmes de finale d’Indian Wells contre l’Américain Shelby Rogers 6-2, 1-6 et 6-7 (4) en 2 heures et 35 minutes. Fernández, numéro 28 mondial, a clairement marqué le premier set tandis que Rogers, classé 44e au classement WTA, a fait de même dans le second.

Le troisième set a été une longue bataille de près d’une heure et demie sur le terrain dans laquelle Fernández a eu des problèmes pour maintenir le service dans la dernière section et où il a dû sauver un ballon de match. Le match s’est décidé dans le « tie break », où les erreurs de Fernández et le coup de poing de Rogers ont fait pencher la balance du côté du deuxième après une reprise de volée du Canadien resté au filet. Rogers affrontera la Lettone Jelena Ostapenko en quart de finale.

À seulement 19 ans, Fernández a choqué le monde en étant finaliste à l’US Open en septembre. Là, elle a perdu contre une autre jeune femme prometteuse dans le tennis féminin, la Britannique de 18 ans Emma Raducanu.

Malgré cette défaite en finale, Fernández était l’un des noms en majuscules de la compétition féminine à Indian Wells, où elle a débuté en tant que tête de série numéro 23. Fernández venait de battre la Française Alizé Cornet et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.