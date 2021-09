Leylah Fernández, finaliste et grande promesse du tennis mondial

09/12/2021 à 04h45 CEST

Jamais auparavant, dans un tournoi du Grand Chelem, un joueur de tennis numéro 73 mondial, âgé d’à peine 18 ans, n’avait pu atteindre la finale après avoir laissé trois du Top 10 sur la route. et deux champions comme l’adolescente canadienne Leylah Fernández, qui, malgré sa défaite pour le titre de l’US Open, a quitté Flushing Meadows en tant que champion moral incontesté.

Fernández, d’un père équatorien et d’une mère philippine-canadienne, n’a pas pu battre les Britanniques en finale Emma Raducanu, 18 ans, qui avec un parcours beaucoup plus facile et sans avoir perdu aucun set, a remporté tous les matchs en deux manches, est venue avec plus de réserve physique à la lutte pour le titre pour faire la différence avec la victoire par 6 -4 et 6 -3.

Malgré la défaite, lors de la remise des trophées, le plus de 23 000 fans se tenaient sur le court central du stade Arthur Ashe Ils se sont levés et lui ont fait plus de plusieurs minutes d’ovation debout.

“Le parcours que j’ai eu dans le tournoi a été quelque chose d’incroyable, cela malgré la défaite, ce qui, je pense, s’est produit parce que j’ai commis des erreurs directes dans les moments décisifs, Je pars beaucoup plus convaincu de ce que je peux améliorer pour l’avenir” a déclaré Fernández. C’est triste de perdre le dernier match, mais en même temps je sais que j’ai grandi dans tous les aspects et c’est quelque chose de fondamental pour mon avenir. “

Fernández a déclaré qu’elle était également prête à surmonter la défaite parce que sa famille l’avait toujours élevé dans des revers et dans les triomphes que la vie peut vous donner et j’y étais préparé.

“Tout ce que j’ai à faire après cette défaite, c’est de grandir beaucoup plus pour l’avenir et revenir l’année prochaine en tant que joueur de tennis plus completFernández a souligné : “J’ai également participé à un tournoi au cours duquel j’ai pleinement profité de tout ce qui s’est passé à New York avec ma famille et mon entraîneur.”

Fernández, qui a remporté au troisième tour la championne 2020, la Japonaise Naomi Osaka, troisième favorite, puis allemande Angelique Kerber, championne en 2016, outre la cinquième favorite, l’Ukrainienne Elina Svitolina et la deuxième, la Biélorusse Aryna Sabalenka, tous matchs en trois sets, ont déclaré que l’expérience avait été unique.

“Je pense qu’à chaque match, je reçois de grandes expériences qui serviront beaucoup pour l’avenir”, a reconnu Fernández. “Je pense que j’ai fait du bon tennis, surtout Je ne me suis jamais senti inférieur à personne et mentalement j’étais très fort quand le score n’était pas en ma faveur.”

Fernandez a réitéré que la gratitude envers les fans de New York serait “éternelle” car grâce à eux elle est toujours restée dans le combat tout comme sa famille, sa mère et ses sœurs qui l’accompagnaient.

“Son soutien inconditionnel et merveilleux, comme celui de mon père à la maison, a été la clé pour qu’il puisse aller aussi loin dans le tournoi”, a déclaré Fernández. “Sans eux, ce que j’ai vécu à New York n’aurait pas été possible.”

Fernández a réitéré qu’elle quitte le tournoi beaucoup plus forte avec la confiance qu’elle a encore un grand terrain devant elle pour grandir dans tous les aspects et revenir l’année prochaine dans le but de faire les choses beaucoup mieux.

Quelque chose qui s’était déjà manifesté lors de la remise du trophée lorsque les fans new-yorkais se sont entièrement dévoués à Fernández en l’acclamant à tout moment, quelque chose qui a fait frémir l’adolescente canadienne de 19 ans. Dès lundi, elle sera déjà l’une des meilleures du tennis féminin mondial.

“J’espère être de retour ici en finale et cette fois avec un trophée, le bon. Avec le bon trophée”, a répété Fernández alors que les larmes lui montaient aux yeux lors de la remise du trophée. “Cette défaite ne fera que me motiver à me dépasser chaque jour et à atteindre d’autres objectifs importants dans ma carrière.”

Cette fois, il n’a pas pu l’obtenir ni le prix de 2,5 millions de dollars que Raducanu a remporté, elle a dû se contenter de 1,25 milliard de dollars, mais elle a remporté le titre de championne morale incontestée du tournoi.

Le légendaire Martina Navratilova, l’une des dizaines de personnalités du tennis mondial qui ont exprimé leurs félicitations via les réseaux sociaux pour ce qui a été vu lors de la finale dans laquelle les deux joueurs ont joué, a déclaré que le spectacle avait été formidable avec deux vrais champions.

“Une star est née – Emma Raducanu entre dans l’histoire – jamais un qualifié n’a remporté de titre du Grand Chelem, chez les hommes ou les femmes, et elle ne fait que commencer. Et vous n’aurez plus jamais à vous qualifier”, a déclaré Navratilova. “Leylah Fernandez reviendra – elles sont toutes les deux championnes, mais Emma a le trophée – bravo !!!”,

C’était le sentiment général qui a été vécu à Flushing Meadows lorsque l’on considère que pour la première fois dans l’histoire de l’US Open, il y avait vraiment deux vrais champions, celui qui a obtenu le trophée matériel et celui qui a pris le moral.