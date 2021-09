Leylah Fernandez partage un message édifiant pour les New-Yorkais après notre défaite ouverte le 11 septembre

“J’espère que je pourrai être aussi forte et résiliente que New York l’a été au cours des 20 dernières années”, a annoncé Leylah Fernandez, dont le propre esprit résilient a été le fer de lance d’une course extraordinaire à l’US Open.

Fernandez s’est adressé aux milliers de New-Yorkais présents à Arthur Ashe lors du 20e anniversaire du 11 septembre. Face à la Grande-Bretagne Emma Raducanu pour la victoire à l’US Open, Fernandez a perdu un match difficile, 6-4, 6-3, qui a couronné sa course d’outsider – a commencé pour la première fois lorsque Fernandez a stupéfié les fans de tennis en battant la championne de l’US Open de 2020, Naomi Osaka.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Fernandez et Raducanu ont mené un match incroyable samedi. Le premier score du set initial arborait un duel aller-retour pour le point de rupture qui a finalement atterri en faveur de Raducanu. Un certain nombre d’erreurs malheureuses de Fernandez ont permis au talentueux Raducanu, 18 ans, de remporter le match après deux sets, mais le jeune champion a exprimé une véritable admiration pour la course de Fernandez à Flushing Meadows.

“Leylah va toujours jouer du bon tennis et toujours se battre, c’est juste la compétitrice qu’elle est et c’est pourquoi elle est ici en finale”, a annoncé Raducano lors de la cérémonie d’après-match.

Elle a ajouté: “Je savais que je devais creuser profondément. Je suis tombée, d’une manière ou d’une autre, et j’ai pensé que cela me déséquilibrerait parce que j’allais servir. Je priais simplement pour ne pas commettre une double faute, mais nous nous en sommes sortis et je pense que rester dans le moment présent, me concentrer sur ce que je devais faire, mon processus et mon état d’esprit m’ont vraiment aidé.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fernandez a battu Osaka au troisième tour de l’Open, puis a affronté l’Ukrainienne Elina Svitolina en quarts de finale du simple féminin. Fernandez et Raducanu ont déclaré qu’ils étaient impatients de s’affronter pendant des décennies, ce qui signifie que le tennis féminin est entre de bonnes mains.