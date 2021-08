Leyton Orient prend un départ convaincant sous Kenny Jackett

Kenny Jackett a regardé sa brise de Leyton Orient s’imposer 3-0 contre Exeter City le week-end dernier. Le manager nouvellement nommé a remporté sa première victoire en tant que manager d’O lors de leur premier match de championnat à domicile de la saison.

Kenny Jackett remporte sa première victoire en tant que patron de Leyton Orient

Performances impressionnantes

Après un match nul 1-1 à Salford City lors de la première journée et une défaite aux tirs au but contre les Queens Park Rangers en Coupe Carabao, Leyton Orient a remporté sa première victoire de la saison ce week-end.

Les O ont remporté une victoire 3-0 contre Exeter City, avec Aaron Drinan, Omar Beckles et Theo Archibald tous sur la feuille de match. Les trois recrues estivales du club ont eu un impact instantané depuis leur arrivée à Brisbane Road, Drinan trouvant également le chemin des filets contre QPR.

Cependant, c’était une journée à oublier pour Exeter. Matt Jay a vu son penalty sauvé par le gardien d’O Lawrence Vigouroux, et comme si cela ne suffisait pas, Jonathan Grounds a vu rouge après une deuxième infraction à réserver.

Les signatures d’été brillent

Le trio de Drinan, Beckles et Archibald a eu un impact positif instantané pour les O en un rien de temps.

Drinan a marqué son deuxième en autant de matchs après avoir marqué lors du match de Coupe de la Ligue, qu’ils ont perdu aux tirs au but. Le joueur de 23 ans a ouvert le score pour Orient contre Exeter.

Beckles a marqué son deuxième but en championnat en autant de matches de championnat. L’ancien défenseur de Crewe Alexandra a marqué son premier contre Salford City lors de la première journée. De plus, il a fait une solide démonstration défensive, car il semble être une excellente affaire jusqu’à présent pour le manager Kenny Jackett.

De plus, Archibald a marqué son premier but pour Orient. Son but a couronné une performance travailleuse et déterminée du joueur prêté de Lincoln City.

Des débuts mais des signes encourageants pour Kenny Jackett

Après deux matches de championnat, Orient a quatre points au tableau. C’est un bon début pour les O, dont Jackett peut être satisfait.

En deçà des play-offs la saison dernière, ils espèrent faire partie des sept premiers cette saison. Battre Exeter, probablement des prétendants aux play-offs ou à peu près, est une excellente déclaration d’intention.

Avec une nouvelle ère qui bat son plein à Brisbane Road, et avec l’expérience de Kenny Jackett, c’est peut-être la saison où Orient peut se battre pour un retour au troisième niveau du football anglais. Un retour tant attendu de six ans serait en or pour un club qui a connu sa juste part de luttes ces dernières années.

