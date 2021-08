Leyton Orient se rend à Carlisle United lors d’une réunion de League Two

Leyton Orient a parcouru plus de 600 milles ce week-end alors qu’il affronte Carlisle United en League Two. Les O font le long voyage vers le nord alors qu’ils espèrent maintenir leur élan après une victoire sur Exeter City la dernière fois.

Leyton Orient Voyage à Carlisle United

Leyton Orient sur la route alors qu’ils visent à maintenir leur solide départ

Leyton Orient fait face à un aller-retour de 600 milles à Carlisle United ce week-end, les deux équipes cherchant à poursuivre leur début sans défaite pour la nouvelle saison de League Two.

Les O en ont remporté un et ont fait match nul, en marquant quatre et en concédant un. D’un autre côté, les Cumbrians en ont remporté un et ont fait match nul deux, marquant deux et en concédant un dans le processus. Les deux équipes occupent des places dans les huit premiers.

La partie est de Londres cherchera à renforcer son élan. Après leur victoire 3-0 sur Exeter City le week-end dernier, l’équipe de Kenny Jackett voudra s’appuyer sur une performance et un résultat fantastiques.

Même lors de leur défaite en Coupe Carabao contre les Queens Park Rangers aux tirs au but, les O’s semblaient impressionnants contre leurs adversaires du championnat.

Les Cumbriens cherchent à lancer leur campagne

D’un autre côté, bien qu’il soit resté invaincu jusqu’à présent, Carlisle United pourrait se contenter d’une victoire. Trois points contre Orient renforceraient vraiment leur forme de début de saison.

Commençant leur saison avec un match nul 0-0 à domicile contre Colchester United, ils ont remporté leur première victoire en battant Swindon Town 2-1. Le week-end dernier, ils ont fait match nul 0-0 lors de leur déplacement contre Port Vale. Terminant dixième la saison dernière, les fidèles de Brunton Park espèrent une forte poussée pour une place en play-offs cette saison.

Le manager Chris Beech a progressé avec le club depuis sa nomination en tant qu’entraîneur-chef en novembre 2019. Cependant, cette progression pourrait être définie par la capacité du club à enfin se qualifier pour les séries éliminatoires cette saison.

Prédiction

Leyton Orient a pris un peu d’élan après sa victoire impressionnante le week-end dernier, cependant, Carlisle est invaincu comme les O malgré un match nul et vierge la dernière fois.

Ce n’est que le début, mais les points de départ seront essentiels. Cependant, ce luminaire pourrait avoir un dessin écrit dessus.

Un match nul 2-2 serait un résultat juste avec des buts des deux côtés.

