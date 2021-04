LG a décidé de se retirer du secteur des smartphones

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Un média coréen a affirmé que LG avait décidé de fermer sa division de smartphones, ce ne serait pas la première fois que nous entendrions parler d’une fermeture cette semaine.

LG a confirmé plus tôt cette année qu’il envisageait toutes les options pour sa division de smartphones perdant de l’argent, y compris une vente. Maintenant, il semble qu’une vente n’est pas envisageable et que la société coréenne a apparemment pris la décision de fermer la division à la place.

Le Korea Times rapporte que LG a en effet choisi de se retirer de l’activité des smartphones et de transférer ces employés dans d’autres divisions de l’entreprise, citant des sources de l’industrie.

« LG a envisagé diverses options telles qu’une vente, une division des ventes ou le retrait de l’activité des smartphones, mais a récemment décidé de se retirer de l’entreprise », a déclaré une source citée par le point de vente. La source a en outre affirmé qu’une annonce officielle serait faite lors de la réunion du conseil d’administration de la société le lundi 5 avril.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un arrêt apparent sur les cartes et d’une annonce du 5 avril. Le compte Twitter @FrontTron a fait cette réclamation plus tôt cette semaine, ajoutant que les employés pourraient être réaffectés à la division des appareils électroménagers. L’utilisateur de Twitter a également affirmé qu’il serait «improbable» que LG continue à déployer des mises à jour logicielles après l’arrêt, mais nous devrons attendre les nouvelles officielles à cet égard.

Nous avons contacté LG pour obtenir des commentaires sur les allégations, mais la société a déclaré à Android Authority qu’elle ne répondait pas aux spéculations. Tous les yeux seront donc probablement ouverts lundi pour d’éventuelles nouvelles.

Cela entraînerait un bouleversement majeur dans un paysage des smartphones qui a déjà été secoué par la chute des ventes induite par Huawei aux États-Unis. La division des smartphones de LG n’est plus rentable depuis des années, mais elle reste l’un des trois premiers joueurs en Amérique du Nord et les cinq premiers en Amérique latine. Il est également présent sur de nombreux autres marchés à travers le monde, de sorte que de nombreux détaillants et opérateurs chercheront à combler cette lacune si LG se retire effectivement du jeu mobile.