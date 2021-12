LG a fabriqué un téléviseur alimenté par batterie que vous pouvez déplacer sur un support

Le CES 2022 n’est que dans quelques semaines, et vous pouvez parier que nous verrons une tonne de nouvelles concernant les derniers téléviseurs les plus flashy avec OLED, Mini LED, MicroLED, etc. Mais avant d’y arriver, LG fait une annonce précoce pour mettre en lumière deux téléviseurs non conventionnels qui arriveront l’année prochaine en plus de tout ce que la société a en réserve pour le CES.

Pour moi, la vedette est le LG StanbyME, un téléviseur de 27 pouces qui peut fonctionner sans fil sur batterie et être déplacé sur son support réglable en hauteur. (Vous pouvez également détacher l’écran du support si vous souhaitez poser cette ventouse sur vos genoux.) Lorsqu’il est fixé au support, l’écran peut pivoter, s’incliner ou pivoter en orientation portrait.

Le support a des roues dissimulées pour un déplacement facile. Image : LG

LG dit que le StanbyME peut durer jusqu’à trois heures avec une charge, donc même s’il peut gérer un film ou deux sans problème, vous devrez faire attention aux temps d’exécution et le garder branché pour les marathons Titanic ou Lord of the Rings . LG ne fabrique pas de panneaux OLED de 27 pouces, nous examinons donc ici un écran LCD. La société ne partage pas encore les détails de sa résolution ou d’autres fonctionnalités telles que le HDR.

Peu importe que l’écran ne mesure que 27 pouces alors que vous pouvez le regarder sur un hamac ? Image : LG

Le StanbyME a une interface à écran tactile et proposera des applications de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et YouTube. Il prendra également en charge NFC pour la mise en miroir des smartphones. Côté connectique, on retrouve un port USB et au moins une entrée HDMI. Et le dos de l’ensemble a une finition en tissu.

LG annonce également ce soir l’Objet, un téléviseur OLED de haute conception qui est destiné à être appuyé contre un mur au lieu d’être monté ou placé sur un support traditionnel. La housse en tissu sous l’écran de 65 pouces peut être relevée ou abaissée avec la télécommande. Selon LG, il est interchangeable et sera disponible en trois couleurs qui sont toutes l’œuvre de « l’innovateur textile danois, Kvadrat ».

L’objet LG est conçu pour être appuyé contre le mur.Image : LG

Semblable à l’OLED enroulable ultra-luxueuse, cela donne au téléviseur différents modes, notamment Full View, qui est explicite, et Line View, qui affiche des widgets comme la météo et la musique lorsqu’une partie de l’écran est recouverte par le tissu élégant. L’Objet ressemble à une tentative de LG pour s’attaquer davantage aux téléviseurs « lifestyle » de Samsung comme The Frame.

Le couvercle en tissu peut glisser vers le haut de sorte que seule une petite zone de l’écran s’affiche. Image : LG

L’Objet utilise un panneau OLED Evo, qui a fait ses débuts dans la série G1 de 2021 et offre une luminosité de pointe plus élevée que les anciens OLED de LG. En ce qui concerne l’audio, un système audio de 80 watts et 4,2 canaux est intégré à l’appareil.

LG n’annonce pas les prix ou les détails de la version pour le StanbyME ou l’Objet pour le moment ; nous devrions en entendre davantage sur eux lorsqu’ils seront disponibles pour se déplacer dans les maisons dans les mois à venir.