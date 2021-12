LG a introduit un téléviseur avec des batteries que vous pouvez déplacer dans la maison : StanbyME | La technologie

Le CES 2022 n’est pas encore arrivé et LG présente déjà certaines de ses prochaines nouveautés, comme le téléviseur StanbyME.

Dans quelques semaines se tiendra le CES 2022 et cela signifie que les grands fabricants d’électroménagers présenteront une multitude de nouveautés, certaines prêtes à être vendues et d’autres qui seront encore de simples plans. Chez LG, ils n’ont pas voulu attendre cet événement afin de montrer une nouvelle télévision.

LG a montré les premières images du télévision qu’ils ont baptisée StanbyME. La nouveauté change la perspective qui est actuellement traitée avec ces équipements lorsqu’ils sont vendus avec un support et déployer des batteries vous n’avez donc pas besoin de le brancher à tout moment.

Au lieu de miser sur des robots qui vous suivent avec un écran, avec StanbyME ce sera l’utilisateur qui déplacera la télévision où il veut. Merci à votre base réglable en hauteur vous pouvez voir ce que vous voulez n’importe où.

StanbyME a un design très épuré, comme vous pouvez le voir sur l’image, et le blanc domine chaque détail. Comme indiqué dans The Verge, le l’écran est de 27 pouces et on ne sait pas encore s’il sera LCD ou OLED.

Parmi les aspects les plus positifs, il y a l’écran sera tactile et aura différents ports et connectivité d’utiliser les applications des plateformes de streaming les plus populaires et, par exemple, YouTube.

Concernant la batterie il semble que ce ne sera pas excessif. offrira jusqu’à trois heures de durée, qui vous permettra de regarder des séries et des films… tant qu’ils ne sont pas trop longs, comme cela peut arriver avec The Irishman, qu’il serait impossible d’en profiter en intégralité sans recharger l’ordinateur.

Pour le moment aucun autre détail sur ce modèle n’a été transféré, mais avec ce que l’on sait, il semble plus ou moins clair quels seront ses avantages et une partie de ses limites, bien qu’il serait également bon de connaître le poids qu’il aura, un aspect clé pour déplacer le téléviseur.

En plus de cela, LG a également annoncé Objet, un modèle qui n’est ni monté ni ancré, mais plutôt ses 65 pouces sont supportés contre le mur. Avec une dalle OLED Evo et l’approche qui s’adapte aux différents types de vie et d’espaces, ce grand modèle promet également de nous surprendre.

Chez LG, ils n’ont pas informé du prix que StanbyME et Objet auront, très probablement, tous les détails seront connus dans les prochaines semaines.