LG a renoncé à fabriquer des androïdes et veut maintenant vendre des iPhones – .

Après des années de baisse des ventes, LG Electronics a annoncé le 5 avril qu’il fermerait définitivement son unité commerciale mobile. LG ne produira plus ses propres téléphones Android, bien que la société continuera à “fournir un service d’assistance et des mises à jour logicielles aux clients des produits mobiles existants pendant une période qui variera selon les régions”.

La sortie de LG de l’industrie des smartphones n’a pas été aussi surprenante, car la marque coréenne avait du mal à rivaliser avec Samsung ainsi qu’une gamme croissante d’appareils abordables et suffisamment performants des fabricants de téléphones chinois. Ce qui est surprenant, c’est la façon dont LG prévoit d’aller de l’avant.

Selon BusinessKorea, LG est actuellement en pourparlers avec Apple pour vendre des modèles d’iPhone, d’iPad et d’Apple Watch dans ses magasins LG Best Shop à travers la Corée du Sud. Il existe plus de 400 meilleurs magasins dans le pays, et maintenant que LG ne vendra plus aucun de ses propres téléphones dans ses magasins de détail, il existe certainement de pires moyens de réaliser des bénéfices que de vendre des iPhones.

Voici ce qu’un pronostiqueur a dit à BusinessKorea au sujet des négociations entre les deux sociétés :

Les deux sociétés seraient en train de discuter de la création de corners Apple séparés dans les magasins directement gérés par les employés d’Apple ou de permettre aux employés de LG Best Shop de vendre des produits Apple après que LG Electronics ait acquis le droit de vente des produits Apple. Les deux parties n’ont pas encore décidé du début du partenariat, mais certains experts du marché prédisent que ce sera quelque temps après la fin du mois de juillet lorsque LG Electronics se retirera complètement du marché des smartphones.

Cela peut sembler une évidence pour les deux parties, mais le rapport note qu’Apple et LG ont rencontré un petit problème. Apple veut vendre ses ordinateurs portables et ses ordinateurs de bureau dans les magasins Best Shop de LG avec ses appareils mobiles, mais LG ne veut pas vendre de MacBooks aux côtés de ses propres ordinateurs portables Gram. LG veut s’en tenir aux produits portables d’Apple, ce qui pourrait mettre en danger le partenariat.

“Rien n’a encore été décidé”, a déclaré un porte-parole de LG Electronics à BusinessKorea en ce qui concerne la vente de produits Apple dans ses magasins. « Nous explorons toutes les possibilités.

