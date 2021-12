LG actualise ses coûteux moniteurs Pro OLED pour 2022 et ajoute une option de 27 pouces

En 2021, LG a ajouté un moniteur OLED pour les pros à sa gamme, et maintenant la société a révélé les moniteurs UltraFine OLED Pro de suivi qu’il est prévu pour 2022. Alors que son premier effort n’était disponible qu’en tant que moniteur 4K de 3 999 $ 31,5 pouces, la version de l’année prochaine comprendra une variante de 27 pouces.

Image : LG

Naturellement, les 32BP95E et 27BP95E disposent toujours du contrôle d’éclairage précis que vous attendez d’un panneau OLED ; Cependant, ces écrans ne sont pas destinés aux jeux ou même à la télévision et aux films. La promesse La technologie DisplayHDR 400 True Black de LG garantit que si vous éditez des photos ou des vidéos, tout se présente comme il se doit. Ils seront également livrés avec des capteurs d’auto-étalonnage détachables et des capots de moniteur et utiliseront le logiciel LG Calibration Studio pour ajuster leurs paramètres en fonction de l’environnement. D’autres spécifications matérielles comme leurs sélections de ports semblent être similaires à l’édition 2021.

Image : LG

Les moniteurs disent qu’ils peuvent afficher avec précision des couleurs couvrant 99% de la gamme de couleurs DCI-P3 et AdobeRGB plus un rapport de contraste de 1 000 000:1, il sera donc difficile de trouver une reproduction aussi précise sur n’importe quel écran grand public. LG n’a pas noté de taux de rafraîchissement dans ses documents de presse, nous nous attendons donc à ce qu’il soit toujours fixé à 60 Hz. Vous pouvez acheter un écran cher comme celui-ci et l’utiliser pour les jeux, mais il n’est pas vraiment destiné à être utilisé dans des environnements éclairés le jour ou dans des actions rapides.

Il n’atteindra pas non plus la luminosité maximale des moniteurs LCD comme les propres écrans UltraFine de LG, ou le Apple Pro Display XDR à 4 999 $ (plus 999 $ en option) que nous avons examiné en 2020, mais même avec une gradation locale, ceux-ci ne peuvent tout simplement pas afficher le noir absolu comme un panneau OLED peut. Comme l’a dit Nilay à propos du moniteur d’Apple, « bien qu’il puisse fonctionner avec les meilleurs écrans LCD à gradation locale à matrice complète que j’ai jamais vus, il s’agit toujours d’un écran LCD à gradation locale : parfois il fleurit, et parfois toutes les zones de gradation sont allumées, et les noirs paraissent gris sur tout l’écran. On s’attendrait à ce que les choses soient différentes avec ces écrans.

Il n’y a pas de mot sur les prix, mais ils devraient commencer à expédier le mois prochain sur les « marchés clés ». Néanmoins, espérons-le, le plus petit moniteur sera un peu moins cher que celui de l’année dernière, qui a finalement commencé à être expédié aux États-Unis en septembre – si vous ne pouvez pas attendre les versions mises à jour, celle-ci est disponible sur Amazon, LG ou B&H.