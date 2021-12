LG affirme que la technologie OLED EX de nouvelle génération offre une luminosité et une précision améliorées

LG est le fabricant de certains de nos téléviseurs OLED préférés, donc lorsque la société dit qu’elle a amélioré sa technologie de panneau de base, cela vaut la peine d’y prêter attention. C’est exactement ce qu’il a fait aujourd’hui, avec LG Display annonçant sa technologie OLED de nouvelle génération – surnommée OLED EX – qui, selon la société, augmentera la luminosité jusqu’à 30 %, améliorera la précision de l’image et permettra de plus petits cadres dans les produits finis.

Ces améliorations sont dues à deux changements clés. Le premier est l’utilisation d’un élément connu sous le nom de deutérium dans la composition chimique des panneaux OLED de LG, et le second est l’incorporation d’un traitement d’image algorithmique. LG dit que ce dernier prédira l’utilisation de chaque diode électroluminescente individuelle dans votre téléviseur en fonction de vos habitudes de visionnage personnelles pour « précisément [control] l’apport d’énergie de l’écran pour exprimer plus précisément les détails et les couleurs du contenu vidéo en cours de lecture.

Les panneaux OLED EX utilisent une nouvelle conception chimique et des algorithmes prédictifs pour améliorer la qualité de l’image. Image : Écran LG

Tout cela sonne bien, mais nous devrons attendre de voir ces nouveaux panneaux en personne pour vraiment juger si OLED EX est une amélioration significative ou simplement une avancée progressive avec une image de marque enthousiaste. (Sur cette note, LG explique utilement que le « EX » dans OLED EX vient des mots « évolution » et « expérience ». Très années 90, je pensais.)

Les affirmations de LG concernant la réduction des tailles de lunette avec OLED EX sont au moins un peu plus concrètes. La société affirme que sur la base de calculs impliquant un écran OLED de 65 pouces, elle sera en mesure de réduire l’épaisseur de la lunette de 6 mm à 4 mm. Ce n’est pas un énorme changement sur le papier, mais étant donné à quel point cette technologie est déjà optimisée, chaque petite amélioration doit être combattue.

LG a annoncé son intention de commencer à incorporer la technologie OLED EX dans tous ses panneaux OLED à partir du deuxième trimestre 2022, bien qu’il ne soit pas clair combien de temps cela pourrait prendre pour que cette technologie atteigne les consommateurs. En plus d’améliorer sa technologie OLED, LG a également joué avec des concepts plus fous lors de la conférence CES de cette année, présentant de nouveaux écrans transparents ainsi que des trônes OLED incurvés et inclinables.