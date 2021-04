LG annonce officiellement la fermeture de l’activité smartphone

LG met fin à son activité de smartphones, annonce officielle de la société aujourd’hui, qui continuera à fournir des mises à jour logicielles de ses téléphones pendant un certain temps, en fonction des régions.

LG Electronics a officiellement annoncé ce que les rumeurs prévoyaient depuis un certain temps maintenant. La société ferme sa division mobile dans le monde entier conformément à une décision approuvée par son conseil d’administration le 5 avril.

Dans un communiqué de presse annonçant sa sortie de l’espace des smartphones, LG a déclaré que sa décision «permettra à l’entreprise de concentrer ses ressources dans des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et le business-to-. des solutions d’affaires, ainsi que des plates-formes et des services. »

L’inventaire actuel de téléphones LG qui sont déjà sur le marché continuera d’être disponible à la vente. La société continuera également à fournir des mises à jour logicielles à ses téléphones «pendant une période qui variera selon les régions».

La firme n’a pas précisé quel sera le sort de son téléphone enroulable ou de l’appareil baptisé LG Rainbow. Notre meilleure hypothèse est que ceux-ci ne seront pas commercialisés à la lumière des derniers développements.

L’activité smartphone de LG subit des pertes consécutives depuis un certain temps maintenant. L’année dernière, la marque a expédié 23 millions de téléphones contre 256 millions expédiés par son concurrent local Samsung, selon Counterpoint Research.

La société aurait même tenté de vendre la division mobile à Vingroup JSC au Vietnam et à Volkswagen AG en Allemagne. Cependant, ces pourparlers auraient échoué, obligeant l’entreprise à abandonner l’entité déficitaire.

«À l’avenir, LG continuera à tirer parti de son expertise mobile et à développer des technologies liées à la mobilité telles que la 6G pour aider à renforcer davantage la compétitivité dans d’autres domaines d’activité. Les technologies de base développées au cours des deux décennies des opérations commerciales mobiles de LG seront également conservées et appliquées aux produits existants et futurs », a indiqué LG dans l’annonce d’aujourd’hui.

La société prévoit de mettre fin complètement à ses activités de smartphones d’ici le 31 juillet. Cependant, il dit que l’inventaire de certains modèles existants pourrait encore être disponible après cela.