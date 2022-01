LG annonce ses téléviseurs OLED les plus grands et les plus petits jamais créés dans le cadre de la gamme 2022

C’est une nouvelle année, et cela signifie qu’aujourd’hui LG annonce sa dernière série de téléviseurs OLED. Pour 2022, la société ajoute de nouvelles tailles d’écran, augmente (encore) la luminosité de la série G et apporte des fonctionnalités supplémentaires, telles que des profils multi-utilisateurs, au logiciel webOS qui s’exécute sur ses téléviseurs.

Désormais sur la cinquième génération de son processeur A9, LG affirme que les téléviseurs 2022 comprendront une meilleure mise à l’échelle 4K, un mappage des tons amélioré et une plus grande sensation de profondeur grâce à l’amélioration des objets au premier plan.

En ce qui concerne les téléviseurs eux-mêmes, après avoir lancé son panneau OLED « Evo » plus lumineux sur le G1 en 2021, cette année Evo sera présenté à la fois dans le G2 et dans le C2 plus grand public. LG affirme que le G2 fournira des valeurs de luminosité de pointe plus élevées que le C2 grâce à une combinaison d’algorithmes d’amplification de luminosité et à une meilleure dissipation de la chaleur des composants du téléviseur. Mais le C2 devrait encore surpasser quelque chose comme le CX d’il y a deux ans.

L’extension d’Evo à la série C a beaucoup de sens : LG affirme que cette gamme est la « série télévisée premium » la plus vendue – à un prix supérieur à 1 500 $ – aux États-Unis. Pour le G2 et le C2, LG dit qu’il utilise un nouveau matériau en fibre composite dans leur construction qui rend ces téléviseurs considérablement plus légers ; par exemple, le C2 de 65 pouces pèse près de la moitié du poids du C1. Cela devrait se traduire par une expérience de déballage et de montage moins stressante pour ces écrans très minces et fragiles.

Le G2 de LG (à gauche) montré à côté du C1 OLED de l’année dernière (à droite), ce qui n’est pas exactement la bonne comparaison.

Lors d’un point de presse dans le New Jersey avant le CES, LG a aligné le nouveau G2 côte à côte avec le C1 pour montrer les gains de luminosité. Une comparaison plus utile pour démontrer les améliorations d’une année sur l’autre aurait été de la comparer à l’écran Evo du G1, mais pas de chance. Le G2 avait définitivement l’air mieux que le C1, mais il s’agissait d’une démonstration par étapes – alors prenez la différence flagrante que vous voyez avec un grain de sel.

Les téléviseurs OLED C2 de LG incluront le panneau « Evo » plus lumineux de la société.

Ils auront toujours les noirs parfaits pour lesquels les OLED sont connus.

LG ajoute également de nouvelles tailles d’écran aux deux extrêmes. La série C reçoit un nouvel OLED de 42 pouces qui, selon la société, conviendra parfaitement aux petites chambres, aux bureaux ou aux joueurs dans des espaces restreints. (Auparavant, le plus petit LG OLED était de 48 pouces.) Et il y a un énorme modèle 4K de 97 pouces qui rejoint la série G. LG a proposé des téléviseurs 4K de 83 pouces et 8K de 88 pouces dans le passé, mais il y a un nouveau OLED géant en ville.

La gamme OLED 2022 de LG comprend un modèle de 42 pouces qui pourrait être parfait comme moniteur de jeu.

Comme d’habitude, chaque port HDMI des séries G et C offrira des capacités HDMI 2.1 complètes – et cette fois, LG le pense vraiment. Alors que les téléviseurs de la société ont été limités à environ 40 Gbps de bande passante HDMI ces dernières années, pour 2022, ils utilisent l’intégralité du pipeline de 48 Gbps. Vous bénéficierez également toujours du jeu 4K 120 Hz habituel, d’un taux de rafraîchissement variable, d’un mode de latence automatique faible, etc. Cependant, il convient de noter que LG est déjà dépassé dans quelques-uns de ces domaines; certains des téléviseurs 2022 de Samsung qui viennent d’être annoncés prennent en charge le VRR jusqu’à 144 Hz pour les joueurs sur PC.

Le G2 OLED de 97 pouces est un véritable mammouth – et aura certainement un prix à la hauteur.

Cela ne signifie pas que LG n’apporte pas ses propres améliorations aux joueurs. Le tableau de bord du jeu mettra plus d’informations sur la couche supérieure afin que vous évitiez les clics supplémentaires et que vous puissiez ajuster les paramètres clés sans sauter dans le menu complet de l’optimiseur de jeu. Il existe également un nouveau cinquième préréglage pour les jeux de sport et un mode de jeu en chambre noire dans les paramètres d’image. Ces derniers mois, LG a déployé la prise en charge des services de cloud gaming GeForce Now et Google Stadia.

La série A de niveau inférieur fera également partie de la famille OLED de LG en 2022, bien qu’elle soit principalement destinée à regarder des films et des émissions de télévision car elle manque de HDMI 2.1 et de fonctionnalités centrées sur les jeux.

LG G2 OLED : disponible en 97-, 83-. Tailles de 77, 65 et 55 pouces

LG C2 OLED : disponible en tailles 83, 77, 65, 55, 48 et 42 pouces

LG a rejoint le train Mini LED en 2021, et cette année, il déploie une autre vague de ses téléviseurs terriblement nommés «QNED» qui utilisent la technologie pour un contraste et des niveaux de noir bien meilleurs que les anciens téléviseurs LCD de la société. Ce n’est pas un noir parfait et un contraste infini comme un OLED, mais vous ne pouvez pas vous en rapprocher beaucoup – et les téléviseurs Mini LED peuvent monter plus haut que l’OLED en ce qui concerne la luminosité globale.

Mais de manière confuse, LG brouille déjà la signification de la marque «QNED», car tous les téléviseurs qui la porteront en 2022 n’incluront pas de Mini LED. Le modèle d’entrée de gamme QNED80 aura une gradation locale traditionnelle et moins précise sans le rétroéclairage LED miniaturisé.

Mini LED rapproche les téléviseurs QNED de LG du contraste de l’OLED – avec une meilleure luminosité.

Le logiciel webOS sous-jacent sur les téléviseurs LG subit également quelques modifications cette année. Tout d’abord, la dernière version sera « webOS 22 » pour correspondre à l’année de sa sortie. C’est un peu plus simple qu’avant. La société ajoute également la prise en charge de plusieurs profils d’utilisateurs, chaque personne obtenant ses propres recommandations personnalisées et la liberté de personnaliser l’écran d’accueil à sa guise. J’ai demandé à LG si les paramètres d’image TV pouvaient être personnalisés et enregistrés pour chaque utilisateur (au cas où quelqu’un dans votre maison aimerait vraiment l’effet feuilleton), mais les profils ne vont pas aussi loin.

LG promet également une fonctionnalité appelée « partage de pièce à pièce » qui pourra envoyer « temporairement » le flux d’un téléviseur (où un décodeur câble ou un autre composant peut être branché) à un autre dans une pièce différente. Vous serez censé pouvoir changer de chaîne et effectuer d’autres actions dans ce mode. Mais le partage de chambre à chambre ne sera déployé qu’après l’expédition des téléviseurs, il n’y a donc pas beaucoup de détails pour le moment. Le dernier est un nouveau mode « Toujours prêt » pour 2022 qui, lorsque le téléviseur est éteint, « transforme l’écran en une toile numérique pour présenter des œuvres d’art, suivre l’heure ou jouer de la musique ».

webOS prend désormais en charge différents profils d’utilisateurs.

Mais sinon, c’est la même expérience que LG a introduite l’année dernière.

La tarification complète et les délais de sortie de la gamme de téléviseurs 2022 de LG devraient être disponibles à l’approche de la livraison ce printemps. Il semble que la société joue les choses un peu prudemment cette année – en particulier à la lumière des rumeurs selon lesquelles les téléviseurs QD-OLED se profilent à l’horizon. Mais c’est peut-être encore suffisant pour que LG maintienne son statut de recommandation incontournable pour un téléviseur OLED qui n’exige pas le haut de gamme des modèles les plus chers de Sony.

Photographie par Chris Welch / The Verge