LG arrête de fabriquer des mobiles et n’assistera pas au Mobile à Barcelone

LG a confirmé ce lundi à son assemblée générale qu’il cesserait de développer de nouveaux téléphones mobiles. Par conséquent, la marque sud-coréenne quitte l’industrie des smartphones après plusieurs années de pertes, moins d’influence et la création de produits qui ne concurrencent pas ceux de Samsung, Apple ou Xiaomi.

La date effective de fermeture de l’activité mobile est prévue pour le 31 juillet 2021, comme confirmé par l’entreprise.

Ils quittent le monde mobile pour consacrer plus de ressources à d’autres domaines

La nouvelle a été rendue publique avec une déclaration envoyée par la société, dans laquelle ils soulignent que «cette décision permettra à LG de consacrer plus de ressources à d’autres domaines en croissance, tels que les composants de véhicules, les appareils connectés, les maisons intelligentes, l’intelligence artificielle et les solutions B2B. et services. ».

LG n’assistera pas non plus au Mobile World Congress.

Cette décision est liée à la suspension de la participation de l’entreprise à la prochaine édition du Mobile World Congress à Barcelone, qui devrait se tenir fin juin.

Quels sont les produits phares de LG?

LG est un leader dans la fabrication d’écrans OLED et l’un de ses produits phares dans la technologie grand public est la télévision, où son activité continue de croître et n’a que Samsung comme concurrence directe.

L’évolution du marché mobile

Après la décision de LG, de nombreux experts prédisent la fin d’autres marques, comme Sony, qui continue de lancer des téléphones de sa gamme Xperia et tentent d’attirer des utilisateurs très spécifiques pour maintenir l’entreprise à flot.

Le marché du mobile est en pleine évolution et avec la numérisation croissante, de nombreuses marques doivent repenser leur fabrication. Par exemple, Nokia a joué un rôle fondamental dans les débuts de la téléphonie mobile, mais l’arrivée d’Apple sur le marché l’a laissé dans l’embarras.