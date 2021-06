LG Best Shops peut vendre des iPhones après la sortie du smartphone

LG Best Shops cessera bientôt de vendre des smartphones LG alors que la société quitte le marché de la téléphonie mobile et serait en train de négocier un passage à la vente d’iPhones.

L’accord pour la chaîne de 400 magasins de marque LG devrait s’étendre à la vente d’iPad et d’Apple Watch, mais exclura spécifiquement les Mac…

LG fabriquait autrefois une gamme de smartphones Android, mais n’a vraiment connu un succès commercial qu’avec ses combinés bas de gamme, luttant pour rivaliser dans les secteurs milieu de gamme et haut de gamme.

Il y avait des signes de désespoir croissant lorsque la société a lancé ou planifié des concepts de niche comme une phablette incurvée et un téléphone enroulable, et en avril, LG a annoncé la fermeture de sa division de téléphonie mobile.

La production de smartphones a cessé en mai, mais les modèles existants continueront d’être vendus jusqu’à fin juillet. Cela laissera à l’entreprise des centaines de magasins et aucun téléphone à vendre.

BusinessKorea rapporte que les détails ne sont toujours pas clairs.

LG Electronics négocie avec Apple la vente de l’iPhone, de l’iPad et de l’Apple Watch dans plus de 400 LG Best Shops à travers le pays, selon le conseiller informatique Tron. […]

On dit que les Mac sont un obstacle à la conclusion d’un accord.

Cependant, les deux parties seraient divisées sur la vente d’ordinateurs portables et d’ordinateurs de bureau Apple chez LG Best Shops. Alors qu’Apple souhaite rendre ses ordinateurs portables MacBook disponibles dans les meilleurs magasins, LG Electronics refuse d’accepter la demande d’Apple car elle vend son propre ordinateur portable, Gram. En conséquence, LG Best Shops ne vendra pas les ordinateurs de bureau d’Apple tels que les iMac et Mac Pro ainsi que ses ordinateurs portables.