LG confirme sa sortie du marché des smartphones « incroyablement compétitif », marquant la fin d’une ère de conception de produits innovants

La fermeture complète de l'activité mobile devrait être achevée le 31 juillet.

LG a annoncé lundi qu’il fermait son unité commerciale mobile dans le monde entier. Cela permettra au géant sud-coréen de l’électronique de se concentrer sur des domaines de croissance tels que «les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plates-formes et les services».

Les téléphones existants resteront en vente et LG a confirmé qu’il continuerait à fournir une assistance technique et des mises à jour logicielles aux produits «pendant une période qui variera selon les régions». Il n’y a pas de mot sur d’éventuelles mises à pied à ce stade, sauf que «les détails relatifs à l’emploi seront déterminés au niveau local». La fermeture complète de l’activité mobile devrait être achevée d’ici le 31 juillet.

Des rumeurs selon lesquelles LG cherchait à sortir du «secteur extrêmement compétitif de la téléphonie mobile» circulent depuis janvier de cette année. On dit qu’il a considéré tous les moyens, de la vente potentielle à la réduction des effectifs. Un rapport du Korea Herald a déclaré en janvier que le PDG de LG, Kwon Bong-Seok, avait informé tous les employés du «jugement froid» de l’entreprise de quitter le marché des smartphones en raison de pertes récurrentes s’élevant à près de 4,5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. La société aurait transféré son personnel – à hauteur de 60 pour cent – vers d’autres unités commerciales avant l’annonce d’aujourd’hui.

Fin d’une époque

La contribution de LG à l’industrie des smartphones a été immense. Il a été un pionnier pour donner aux smartphones un aspect cool, un peu décalé même, mais dans l’ensemble, cela a contribué à faire avancer l’industrie grâce à des produits révolutionnaires qui apportent des nuances telles que des caméras ultra grand angle et des centres de table audio de haute qualité dans l’ensemble. l’expérience mobile, quelque chose dont de nombreux rivaux se sont inspirés. Mais la plus grande contribution de LG à l’espace mobile a peut-être été sa quête incessante de construction, «la prochaine grande chose».

LG était toujours sur quelque chose d ‘«innovant», et à un moment donné, il avait même réussi à construire un téléphone modulaire très sympathique, alias LG G5, un concept que même Google n’avait pas réussi à déchiffrer – pour abandonner le projet complètement plus tard. . Mais alors même que LG poursuivait son rendez-vous pour fabriquer ces produits uniques en leur genre, ses rivaux, principalement Samsung, se sont attardés sur des appareils compétitifs mais plus accessibles qui ont progressivement commencé à ronger sa part du marché phare. Alors que dans le segment abordable, les goûts de Xiaomi l’ont défié avec de meilleures perspectives de rapport qualité-prix. Les téléphones de LG ont commencé à ressembler à des gadgets au milieu de toute cette concurrence féroce, tandis que le prix élevé qui leur était associé les empêchait généralement d’être un achat recommandé pour la plupart des utilisateurs.

Malgré tout cela, LG n’a pas arrêté d’innover, même pas vers la fin de son voyage sur smartphone. L’année dernière seulement, il avait lancé le projet Explorer dans le but de «donner une nouvelle vie à ce qui fait un smartphone». En termes simples, il s’agissait d’aller au-delà des conventions. Le LG Wing a été le premier smartphone à sortir de cette campagne. Il a offert une nouvelle tournure au concept à double écran existant de LG en ajoutant un écran secondaire au téléphone lui-même et un mécanisme pivotant pas comme les autres. LG avait même amené le téléphone en Inde.

Même s’il travaillait également sur quelque chose d’encore plus «bizarre» – un téléphone enroulable qu’il avait taquiné à plusieurs reprises, le plus récemment pendant le CES 2021. Il est sûr de supposer que ce téléphone ne fonctionne plus. Pourtant, si l’on devait parler de ses derniers jours en tant que fabricant de smartphones, il ne sera pas faux de dire que LG l’a passé à faire ce qu’il aimait faire de mieux: rendre les smartphones cool. Le LG Wing était une balançoire et un raté, bien sûr, mais c’était aussi le sommet de LG – audacieux, courageux et différent.

