LG Display cible un marché dominé par Samsung – Panneaux OLED pour smartphones

Même si son grand rival coréen Samsung Display consolide sa domination du marché OLED de petite et moyenne taille avec des produits plus récents et astucieux, LG Display ne veut pas être laissé pour compte de la concurrence. LG, qui a subi un revers dans sa production de smartphones et a quitté le terrain, fait désormais un pas stratégique sur le marché de l’affichage.

LG Display a annoncé un investissement de 2,8 milliards de dollars pour étendre la production de panneaux à diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour smartphones et tablettes. Le nouvel investissement vise à établir des lignes OLED petites et moyennes (substrats de 1 500 mm x 1 850 mm de sixième génération).

Investissement pour son usine de Paju en Corée du Sud

Pour mémoire, LG domine à fond les grands marchés OLED pour les téléviseurs, tandis que Samsung Display représente environ 80% des marchés mondiaux des petits et moyens OLED.

Donc, fondamentalement, LG mène maintenant le combat dans son camp ennemi. Et il y a aussi la concurrence d’entreprises chinoises agressives qui rivalisent pour fabriquer des panneaux OLED pour smartphones.

LG Display vise à sécuriser la capacité de production de 60 000 panneaux OLED de petite et moyenne taille dans son usine de Paju en Corée du Sud.

L’investissement aura lieu à partir de ce mois-ci jusqu’en mars 2024 et sera utilisé dans ses installations existantes.

La société avait déclaré le mois dernier qu’elle examinait un plan visant à étendre la capacité de ses panneaux OLED en plastique.

Le groupe LG a tenté de diversifier son portefeuille d’activités après avoir fermé son activité de smartphones en difficulté.

