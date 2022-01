LG Display présente des concepts OLED passionnants au CES 2022

TL;DR

LG Display a annoncé de nouvelles innovations au CES 2022. La plus grande nouveauté concerne les écrans transparents et leur fonctionnement dans des scénarios réels. LG propose également des annonces plus traditionnelles, telles que les téléviseurs grand public.

Nous avons déjà vu un peu de LG Display avant le CES 2022. Cependant, la société a maintenant dévoilé un tas d’autres produits conceptuels qui utilisent sa technologie d’affichage OLED de pointe.

En plus de ses récents concepts Media Chair et Virtual Ride basés sur des OLED flexibles, les derniers concepts de LG Display utilisent des OLED transparents pour créer de nouveaux cas d’utilisation. Par exemple, l’entreprise envisage la technologie utilisée dans les installations commerciales et les vitrines des magasins. Combinée à des graphiques présentant des publicités, des remises, des décorations festives, etc., l’idée fusionne la technologie d’affichage et les idées futuristes de réalité augmentée. En fait, vous trouverez déjà des OLED transparentes similaires déployées dans les centres commerciaux et les métros sud-coréens en Chine et au Japon.

Un concept un peu plus extravagant est l’étagère OLED minimaliste de LG Display. C’est à la fois une télévision, une étagère et une installation décorative. Combinant deux écrans OLED transparents de 55 pouces, il fonctionne comme un téléviseur mais peut également présenter des photos ou d’autres éléments décoratifs – comme un aquarium numérique – lorsqu’il n’est pas utilisé. Si vous souhaitez maximiser l’espace dans votre maison, cela pourrait être une très bonne idée.

L’OLED flexible et transparent est déjà à l’origine de nouvelles gammes de produits passionnantes, notamment des smartphones pliables. Cependant, LG Display montre simplement certaines des possibilités ici; c’est toujours aux fabricants partenaires d’apporter des idées comme celles-ci sur le marché de masse.

Bien sûr, ce ne sont pas les seules nouvelles innovations technologiques que LG Display a dans sa manche. La société a également dévoilé sa technologie de télévision OLED de nouvelle génération, surnommée OLED EX, au CES 2022. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur le lien ci-dessous.

