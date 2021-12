LG Display présente une gamme polyvalente d’écrans OLED transparents au CES 2022

LG Display a proposé davantage d’utilisations pour les écrans transparents avec ses nouveaux concepts innovants qui seront exposés au CES 2022 : l’étagère OLED, la vitrine de gestion des achats, la fenêtre d’exposition et la fenêtre intelligente. La société ne doit pas être confondue avec LG Electronics, car LG Display crée simplement des concepts que d’autres sociétés peuvent adopter et introduire sur le marché.

Son étagère OLED se compose de deux écrans OLED transparents montés l’un sur l’autre et, comme son nom l’indique, il peut être placé sur une étagère. LG Display dit qu’il est idéal pour le salon, où il peut afficher des œuvres d’art ou une émission de télévision. Le mode d’affichage toujours activé garantit que l’écran reste allumé tout le temps, donc s’il y avait une œuvre d’art exposée, cette image restera en place comme une vraie peinture, tout en se fondant dans le mur derrière elle.

La vitrine Shopping Managing Showcase met en avant le parfum.Photo par LG Display

Alors que l’étagère OLED est conçue pour la maison, LG Display affirme que sa vitrine de gestion des achats est destinée aux grands magasins « de luxe ». Un écran OLED transparent est fixé à un support en bois élégant et, lorsqu’il est placé devant des produits physiques, il semble qu’il pourrait créer une expérience de magasinage futuriste. Il ajoute une superposition aux articles qui se trouvent derrière, ce qui signifie que les propriétaires de magasins peuvent ajouter des graphiques qui mettent en valeur certaines parties de leurs produits, ou même utiliser l’affichage pour fournir des effets visuels géniaux.

La fenêtre d’exposition LG Display pourrait créer des vitrines uniques.Photo de LG Display

LG Display nous a également donné un aperçu de sa fenêtre d’exposition, un autre modèle axé sur les entreprises qui se compose de quatre écrans OLED transparents de 55 pouces pouvant être utilisés pour afficher des produits dans des vitrines. qui peut être facilement modifié à tout moment. La société a également présenté sa Smart Window, un autre écran OLED transparent pouvant être utilisé pour les appels vidéo ou les présentations au bureau, mais elle n’a fourni aucune image de cet affichage.

Étant donné que ces écrans transparents ne sont que des concepts, nous ne les verrons probablement pas dans le monde réel de si tôt, mais cela ne change rien au fait qu’ils sont toujours aussi cool à regarder. LG Display est dans le jeu de l’affichage transparent depuis un certain temps maintenant, révélant son premier écran flexible et transparent en 2014, et plus récemment, il a montré un écran de télévision transparent monté au pied d’un lit. Mais il ne se contente pas de barboter dans des écrans transparents – la société présente également sa chaise en forme de demi-lune avec un écran OLED intégré au CES cette année.