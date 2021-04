LG et Magna seraient “ très proches ” de la signature d’un accord pour la production de voitures Apple

Selon un rapport publié aujourd’hui par The Korea Times, Apple est apparemment sur le point de signer un accord avec la coentreprise automobile de LG et Magna, actuellement dénommée «LG Magna e-Powertrain».

Les contrats allaient supposer que l’entreprise LG et Magna International produiraient les premières séries de production de voitures Apple. On s’attend actuellement à ce qu’Apple lance son propre véhicule électrique en 2025 au plus tôt.

Le partenariat entre LG et Magna devrait s’achever plus tard cette année, apparemment avec Apple en tant que client principal.

Au début de l’année, il y a eu une vague de rapports selon lesquels Apple explorait un accord avec Kia et Hyundai, d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars. Cependant, les constructeurs automobiles ont confirmé qu’ils n’étaient plus en discussion avec Apple en février.

On pense que la voiture d’Apple porterait uniquement la marque d’Apple et que les partenaires d’Apple agiraient simplement comme des maillons de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la relation entre Foxconn et l’iPhone. Apparemment, Hyundai et Kia ne voulaient pas être réduits à de simples fabricants de chaînes d’approvisionnement.

LG et Magna n’ont pas de relation publique significative dans l’industrie automobile, ils seront donc probablement plus disposés à ce qu’Apple obtienne la gloire. LG et Magna fournissent déjà des pièces telles que des batteries, des moteurs et plus encore à des entreprises telles que Tesla, General Motors, Ford et BMW. Le nom de Magna figurait auparavant dans une histoire de Bloomberg sur des partenaires potentiels d’Apple Car.

Depuis 2015, Apple travaille sur la technologie de conduite autonome sous le nom de code Project Titan. Les travaux de conception d’Apple sur un véhicule réel auraient été suspendus en 2017, la division se concentrant sur la technologie autonome sous-jacente. Cependant, plusieurs signes suggèrent qu’Apple a depuis repris le travail sur un véhicule, notamment en embauchant des cadres clés de Tesla et Porsche.

Plus récemment, Tim Cook a déclaré à Kara Swisher qu’Apple était intéressé par l’unification du matériel, des logiciels et des services en matière de véhicules électriques, ce qui implique fortement que la société travaille toujours sur une véritable voiture Apple.

