LG fait une démonstration réussie de la transmission 6G ; transfère des données sur 100 mètres

LG Electronics, en partenariat avec le laboratoire de recherche européen Fraunhofer-Gesellschaft, affirme avoir récemment démontré avec succès la transmission de données 6G en utilisant le spectre térahertz (THz) sur 100 mètres dans un cadre extérieur à Berlin.

LG avait développé un nouvel amplificateur de puissance avec Fraunhofer-Gesellschaft pour fournir des signaux de communication stables dans le spectre 6G térahertz. C’était assez crucial car le 6G THz a une courte portée et subit une perte de puissance lors de la transmission et de la réception entre les antennes. L’amplificateur de puissance serait capable de générer une sortie de signal stable jusqu’à 15 dBm (décibel-milliwatt) dans la plage de fréquences comprise entre 155 et 175 gigahertz.

Le réseau de télécommunications 6G devrait fournir une vitesse de données plus rapide, une latence plus faible et une fiabilité plus élevée que la 5G, et offrir des expériences connectées améliorées aux utilisateurs.

Commercialisation de la 6G d’ici 2029

Démonstration par LG de la communication sans fil 6G terahertz à Berlin. (Crédit image : LG)

LG a déclaré avoir également développé des technologies de formation de faisceau adaptatif et de commutation d’antenne à gain élevé pour la démonstration de communication sans fil 6G térahertz. La technologie de formation de faisceau adaptative modifie essentiellement la direction du signal en fonction des changements de position du canal et du récepteur.

LG s’attend à ce que la communication 6G soit commercialisée en 2029, avec des pourparlers pour la normalisation commençant en 2025. autonome et personnalisé aux besoins des consommateurs en reconnaissant la présence et les préférences humaines », a déclaré LG.

Les entreprises se sont associées à des organismes de recherche pour sécuriser les technologies 6G de base et réaliser la première commercialisation au monde de télécommunications mobiles 6G d’ici 2029 ou à peu près.

LG a créé le centre de recherche LG-KAIST 6G en 2019 et a signé un accord avec l’Institut de recherche coréen des normes et des sciences l’année dernière pour étudier les technologies 6G.

En juin, LG a été élu président du groupe de travail sur les applications de la Next G Alliance, l’initiative industrielle de l’Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) visant à faire progresser le leadership de la technologie mobile dans la 6G pour la prochaine décennie et au-delà en Amérique du Nord.

