LG a dévoilé mercredi une nouvelle génération de ses dalles OLED appelées « OLED EX », qui vient augmenter la luminosité jusqu’à 30% et ainsi concurrencer la technologie Mini-LED. Le nouveau panneau offre également une précision des couleurs améliorée et est plus fin que les écrans OLED classiques.

Comme l’explique LG, « OLED EX » signifie « Evolution et expérience », car la nouvelle technologie promet de corriger certaines des limitations de l’OLED. La société affirme que le nouvel écran est jusqu’à 30 % plus lumineux « par rapport aux écrans OLED conventionnels », qui ont généralement des niveaux de luminosité compris entre 500 et 600 nits.

Le nouveau panneau utilise des composés de deutérium pour que les diodes électroluminescentes émettent une lumière plus forte. Une autre amélioration obtenue avec l’OLED EX de LG est une meilleure précision des couleurs avec une distorsion moindre, ce qui est un problème pour certains panneaux OLED par rapport aux écrans LCD.

En plus des améliorations de la luminosité et de la couleur, les panneaux EX sont également environ 30 % plus minces que les panneaux OLED traditionnels, ce qui est idéal pour les smartphones et les tablettes.

Comme l’a noté Engadget, cela survient alors que la technologie Mini-LED apparaît comme une alternative à l’OLED, car la Mini-LED peut atteindre des niveaux de luminosité allant jusqu’à 2 000 nits avec une précision des couleurs élevée. Alors que l’OLED EX est encore loin d’avoir une luminosité très élevée comme la Mini-LED, il rendra certainement l’OLED plus attrayant pour ceux qui préfèrent des noirs parfaits à l’écran avec les pixels ayant un éclairage individuel.

LG ne dit pas quand la nouvelle technologie OLED EX sera disponible sur le marché, mais nous pouvons nous attendre à la voir dans plusieurs appareils dans quelques années.

Alors qu’Apple apporte la Mini-LED à certains de ses produits comme l’iPad Pro et le MacBook Pro, la société aurait également introduit l’OLED sur certains modèles d’iPad l’année prochaine, car la technologie est moins chère que la Mini-LED.

