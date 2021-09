LG lance une enceinte alliant puissance et design au format lanterne portable | La technologie

in

Si vous souhaitez illuminer vos soirées, les gens de LG ont lancé une enceinte portable qui non seulement peut être sortie de la maison mais qui donne également une lumière ambiante pendant les 10 heures d’utilisation ininterrompue qu’elle promet.

Cette 2021 n’a pas été une bonne année pour ceux d’entre nous qui apprécient la marque LG, du moins pour ceux qui ont aimé leurs smartphones, mais la vie continue, et le géant coréen a un catalogue de produits qui donne le vertige.

Son, télévision et projecteurs, électroménagers, climatiseurs… l’entreprise a des œufs dans tous les paniers, et le produit que nous vous apportons aujourd’hui est issu d’un panier où ils ont toujours très bien fonctionné : dans le domaine du son.

On parle précisément de LG XBOOM 360 RP4, une enceinte portable en forme de lanterne qui promet un son de qualité à 360º, 120W de puissance RMS lorsqu’il est connecté au courant et avec une autonomie allant jusqu’à 10 heures d’utilisation (ce qui dépendra du volume que nous avons sélectionné).

La forme nouvelle et originale est conçue pour s’adapter à toutes les situations, en particulier à l’extérieur, car peut être facilement transporté grâce à la poignée sur le dessus, et dispose également d’une led qui donne une lumière ambiante si nécessaire ou éclaire au rythme de la musique.

LG s’assure que le tweeter à diaphragme en titane génère une fréquence linéaire qui offre une reproduction de haute précision sur toute la plage des hautes fréquences, tandis que le woofer en fibre de verre ajoute une dynamique de basse très naturelle dans les médiums.

Bien sûr, il n’a pas de caisson de basses dédié, on peut donc oublier d’entendre des basses puissantes.

Le moyen de se connecter au LG XBOOM 360 RP4 est de Bluetooth, déjà compatible avec Android et iOS, câble USB ou auxiliaire traditionnel, c’est-à-dire câble jack.

Le conférencier sera disponible fin septembre pour 399 euros et il se déclinera en trois couleurs : bordeaux, vert et beige. Et dans toutes ses versions, LG a utilisé des matériaux recyclés.