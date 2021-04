LG met fin à son activité de smartphone pour cette raison

04/05/2021 à 09:24 CEST

LG Electronics a déclaré ce lundi qu’il fermerait son activité de smartphone pour générer des pertes. En janvier, le géant sud-coréen de l’électronique a déclaré qu’il envisageait toutes les options pour la division après près de six ans de pertes totalisant environ 4,5 milliards de dollars. LG avait fait de nombreuses innovations, y compris des caméras grand angle, et a atteint le troisième plus grand fabricant de smartphones en 2013. Mais les patrons ont déclaré que le marché de la téléphonie mobile était devenu « incroyablement compétitif ».

Alors que Samsung et Apple sont les deux plus grands acteurs Sur le marché des smartphones, LG a souffert de ses propres problèmes matériels et logiciels. Alors que LG luttait contre des pertes, il avait tenu des pourparlers pour vendre une partie de l’entreprise, mais ils ont échoué.

Elle se classe toujours au troisième rang des marques les plus populaires en Amérique du Nord, mais a chuté sur d’autres marchés. Les téléphones LG sont encore assez courants sur le marché intérieur sud-coréen. L’année dernière, il a expédié 28 millions de téléphones, contre 256 millions de Samsung, selon le cabinet de recherche Counterpoint. Les données ont été étendues ce matin par les médias de la BBC.