LG ne veut pas être en reste et lance son nouveau téléviseur 325 pouces pour concurrencer le The Wall de Samsung | La technologie

LG vient de lancer une nouvelle série de téléviseurs dotés de diagonales d’écran extrêmes pour offrir une expérience cinématographique totale, même s’ils devront rivaliser avec The Wall de Samsung.

Dans la course pour proposer le téléviseur avec la plus grande diagonale d’écran, il y a deux concurrents : Samsung et LG. Mais alors que Samsung mise sur une équipe destinée aux grandes surfaces comme les centres commerciaux, LG veut occuper un mur de votre salon.

Bien sûr, la raison d’occuper un mur dans votre salon est la nouvelle série d’écrans allant de 108 pouces à 325 pouces. Oui, ce sont des tailles complètement exorbitantes et que peu de foyers pourront accueillir.

Non seulement la taille des nouveaux téléviseurs LG est excessive, mais ils ont également des millions de LED et une résolution pouvant aller de 2K à 8K. Le format de ces écrans, tels qu’ils sont destinés à profiter du cinéma, est de 16 :9.

Bien entendu, cet écran comme The Wall dispose d’un système de montage modulaire qui permet de placer les modules dans différents formats. Les plus cinéphiles pourront structurer les panneaux pour réaliser un format 32:9 beaucoup plus panoramique.

Les téléviseurs portent le nom de LG Direct View LED Extreme Home Cinema Display, un nom long qui englobe tout ce qu’ils peuvent faire. Au niveau de la technologie des panneaux, ces modules utilisent des pixels capables d’émettre de la lumière.

En pouvant émettre de la lumière à sa manière, le rétroéclairage n’est pas nécessaire, cela rend les panneaux beaucoup plus minces sur le plan physique et, en plus, on évite les inconvénients typiques des écrans, tels que, par exemple, le blooming.

Ces nouvelles dalles rejoignent la concurrence avec Samsung, force est de constater que les deux solutions sont du plus haut niveau. Mais il faudra voir comment la technologie évolue grâce à la compétitivité entre les différentes entreprises.

LG n’a pas encore communiqué les prix de cette nouvelle série de téléviseurs, bien que compte tenu des capacités et de la technologie, il est fort probable qu’ils ne soient pas bon marché. Il faudra attendre que l’entreprise les lance officiellement sur le marché pour voir leurs capacités.