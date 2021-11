LG offrira un essai gratuit de trois mois d’Apple TV+ sur les Smart TV 2016 et plus récentes

LG a annoncé aujourd’hui que les propriétaires de téléviseurs intelligents LG 4K ou 8K modèles 2016 à 2021 seront éligibles à un essai gratuit de trois mois d’Apple TV+ à compter du 15 novembre aux États-Unis et dans plus de 80 autres pays et régions où Apple TV+ est disponible.



L’essai sera disponible via le LG Content Store et doit être utilisé d’ici le 20 février 2022. L’offre est limitée aux nouveaux abonnés Apple TV+, donc toute personne ayant déjà essayé le service de vidéo en streaming d’Apple ne peut pas profiter de cette promotion. Il y a une limite d’un essai gratuit par LG Smart TV éligible et par identifiant Apple.

Apple TV + propose normalement un essai gratuit de sept jours, avec un prix fixé à 4,99 $ par mois. Apple continue également d’offrir un essai gratuit de trois mois du service à l’achat d’un nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac.

Apple TV+ est en concurrence avec Netflix et Disney+ en proposant une gamme de programmes originaux, allant de la série comique primée « Ted Lasso » à la série dramatique étoilée « The Morning Show ».

Histoires liées

YouTube abandonne l’application Apple TV de 3e génération, AirPlay toujours disponible

YouTube prévoit d’arrêter de prendre en charge son application YouTube sur les modèles Apple TV de troisième génération, où YouTube est depuis longtemps disponible en tant qu’option de chaîne. Un lecteur . a reçu un message concernant la prochaine interruption de l’application, qui devrait avoir lieu en mars. À partir de début mars, l’application YouTube ne sera plus disponible sur Apple TV (3e génération). Vous pouvez toujours regarder YouTube sur…

Apple commence à préparer la production de l’iPhone 13 avant son lancement à l’automne

Nous ne sommes qu’à quelques mois du moment où Apple devrait dévoiler l’iPhone 2021, surnommé « iPhone 13 ». En préparation de son lancement, il a envoyé des livraisons de différents composants nécessaires à la production des nouveaux iPhones, selon un rapport de DigiTimes. Au cours des dernières années, Apple a publié sa dernière gamme d’iPhone, aux côtés d’une nouvelle Apple Watch, lors d’un événement en septembre à Apple Park….

Trucs et astuces pour les nouveaux modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces

Apple a publié en octobre des modèles d’iPad Pro 11 et 12,9 pouces entièrement repensés avec des écrans bord à bord, sans bouton Accueil, Face ID à des fins d’authentification, des processeurs ultra rapides et des boîtiers plus minces et plus petits. Pour les personnes qui découvrent l’iPad ou qui effectuent une mise à niveau à partir d’un modèle plus ancien, nous avons compilé une liste de certains des meilleurs trucs et astuces liés à l’iPad qui valent la peine d’être vérifiés si…

Les commandes d’Apple pour le composant clé de l’appareil photo de l’iPhone 13 devraient dépasser l’ensemble du marché Android

Selon un nouveau rapport de DigiTimes, les mises à niveau majeures de l’appareil photo à venir sur la série iPhone 13 exercent une pression accrue sur les fournisseurs pour qu’ils répondent à la demande d’Apple pour des composants d’objectif clés. Apple aurait mis en demeure les fabricants de composants de moteurs à bobines mobiles (VCM) basés à Taïwan d’augmenter leur capacité de 30 à 40 % afin de répondre à la demande de l’entreprise, qui devrait dépasser l’ensemble de la…

Apple lance la huitième bêta d’iOS et d’iPadOS 15 aux développeurs [Public Beta Available]

Apple a lancé aujourd’hui la huitième version bêta d’iOS et d’iPadOS 15 aux développeurs à des fins de test, les mises à jour venant une semaine après qu’Apple a publié la septième version bêta. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger le profil pour les versions bêta d’iOS et d’iPadOS à partir de l’Apple Developer Center, et une fois le profil installé, les mises à jour bêta seront disponibles en direct. iOS 15 est une mise à jour majeure qui…

Photos de MWSF

Divers sites d’actualités ont publié des photos (de meilleure qualité) de l’exposition MacWorld : MacMinute MacNN MacReviewZone MacCityNet Go2Mac N’hésitez pas à ajouter des liens vers le…