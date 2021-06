LG Pay fermera ses portes aux États-Unis plus tard cette année

La division mobile de LG est presque entièrement morte et nous voyons maintenant les dominos restants tomber. La société a maintenant annoncé la fermeture de son service de paiement mobile, LG Pay, plus tard cette année.

LG a confirmé dans un e-mail à Android Authority que le service de paiement sera fermé le 1er novembre 2021 aux États-Unis.

La société note qu’elle va bientôt « cesser d’accepter de nouvelles inscriptions à LG Pay ; cesser d’autoriser l’ajout de nouvelles cartes aux comptes existants (Carte de crédit/débit/prépayée, carte-cadeau, carte de fidélité) ; et ne plus autoriser l’achat de nouvelles cartes-cadeaux. Cependant, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser le service avec les cartes existantes jusqu’au dernier jour.

Fermeture de LG Pay US : ce que cela signifie pour les utilisateurs

LG Pay est le service de paiement sans fil de l’entreprise qui utilise NFC et la communication magnétique sans fil (WMC) de LG pour imiter de vraies cartes. Ce dernier permettait des fonctionnalités similaires à celles de Samsung Pay. Bien que les utilisateurs de LG aux États-Unis puissent toujours télécharger une autre application, comme Google Pay, ils n’auront plus la technologie WMC à leur disposition. Cela affectera les propriétaires de LG G8x et LG V60.

Lorsque LG a annoncé son départ du secteur des smartphones, il a confirmé qu’il continuerait à fournir des mises à jour de sécurité aux anciens téléphones. Il semble que le maintien d’applications et de services liés à son activité de smartphones n’était pas dans son champ d’application.

LG Pay recommande aux utilisateurs de dépenser les fonds restants sur les cartes LG Pay Perks avant la date de mise hors service. Les utilisateurs doivent également noter les détails de toutes les cartes-cadeaux stockées sur le service.