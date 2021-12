LG pourrait développer trois nouveaux écrans Apple, dont le Pro Display XDR avec puce Apple Silicon

LG développe trois nouveaux écrans autonomes qui pourraient être destinés à Apple, dont un basé sur l’iMac 24 pouces actuel, un basé sur le prochain iMac 27 pouces et un modèle 32 pouces qui pourrait être un nouveau Pro Display XDR. avec une puce de silicium Apple, selon le compte Twitter @dylandkt, qui a des antécédents pour la plupart précis avec les rumeurs liées à Apple.



Dans un fil Twitter, le responsable a déclaré que les écrans étaient actuellement enfermés dans des boîtiers sans marque, mais il pense que les écrans pourraient être destinés à Apple étant donné qu’ils ont des spécifications similaires à celles des modèles iMac et Pro Display XDR.

Thread 1/4 : il y a trois écrans fabriqués par LG emballés dans des boîtiers sans marque pour une utilisation en tant que moniteurs externes qui sont en cours de développement. Deux d’entre eux ont les mêmes spécifications que les prochains écrans iMac 27 pouces et 24 pouces actuels. – Dylan (@dylandkt) 15 décembre 2021

Le responsable a ajouté que les écrans de 27 pouces et 32 ​​pouces semblent avoir des écrans mini-LED avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz pour ProMotion, et il a déclaré que l’écran de 32 pouces semble être équipé d’une puce de silicium Apple non spécifiée.

Mark Gurman de Bloomberg a été le premier à signaler qu’Apple travaillait sur un écran autonome grand public plus abordable que le Pro Display XDR à 4 999 $, et si les informations d’aujourd’hui s’avèrent exactes, l’écran pourrait être disponible en 24 pouces et 27 pouces. -pouces tailles. Il s’agirait des premiers écrans externes grand public de marque Apple depuis qu’Apple a cessé de vendre le Thunderbolt Display en 2016.

La plupart des informations partagées par @dylandkt aujourd’hui correspondent aux rumeurs précédentes de l’analyste de l’industrie de l’affichage Ross Young, qui a déclaré cette semaine qu’Apple prévoyait de sortir un nouvel iMac 27 pouces avec un mini-écran LED au cours du premier semestre 2022. . a également signalé qu’Apple travaillait sur un nouveau Pro Display XDR avec une puce A13.

