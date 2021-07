LG présente la QP5 Éclair, sa nouvelle barre de son Dolby Atmos minimaliste | La technologie

La société coréenne lance sa barre de son la plus compacte à ce jour, compatible avec les technologies audio Dolby Atmos et DTS:X.

LG s’est lancé dans la lutte pour conquérir les salons du monde à travers une proposition qui se démarque sans aucun doute par son design.

De taille ultra compacte, comme c’est la tendance actuellement, la barre de son QP5 Éclair mesure 296 x 59,9 x 126 mm ce qui la fait se camoufler dans le meuble de télévision comme s’il s’agissait d’un lecteur Blu-ray ou d’une console elle l’était, comme on peut l’être vu sur les photographies.

La réduction des mesures est telle que le nouveau produit est trois fois plus petit que la barre qui détenait jusqu’à présent la plus petite catégorie de barres de son chez LG du catalogue.

Malgré la taille, LG a voulu rendre le QP5 Éclair compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS: X surround audio.

Ceci est possible grâce aux cinq haut-parleurs dont dispose l’appareil, répartis le long de la barre et disposés à des angles de 45 degrés, et aux deux haut-parleurs verticaux exclusivement dédiés aux effets surround de Dolby et DTS.

De plus, la barre de son comprend la technologie Meridian et un caisson de basses bidirectionnel à faible vibration pour éviter de mettre trop de distorsion dans les graves. Donnant à tout cela une somme de puissance de 320W et une répartition des canaux de 3.1.2.

La barre est compatible avec Bluetooth 4.0 BLE (il peut donc être connecté à des smartphones ou des ordinateurs portables) et dispose d’entrées HDMI 2.1 avec eARC et USB, ceux-ci étant ceux conçus pour la connexion à la télévision.

Le LG QP5 Éclair sortira fin août en blanc ou noir au prix de 699 euros en Espagne.

Si vous cherchez une barre de son pour votre salon et que vous n’avez pas les moyens de faire de grosses dépenses, nous vous recommandons cinq bonnes options sur le marché aujourd’hui.