LG promet trois ans de mises à jour Android pour les téléphones premium

Crédit: David Imel / Autorité Android

LG a promis trois ans de mises à jour Android pour tous les téléphones haut de gamme sortis en 2019 ou plus tard.Les appareils pouvant être mis à niveau incluent les séries LG G, V, Velvet et Wing.Certains modèles plus abordables bénéficieront également de deux mises à jour du système d’exploitation.

Plus tôt cette semaine, LG a annoncé qu’elle mettrait fin à son activité de smartphones d’ici la fin du mois de juillet. À l’époque, la société avait déclaré qu’elle continuerait à fournir des mises à jour logicielles pour certains téléphones dans certaines régions. Maintenant, LG a précisé quels téléphones seront éligibles aux futures mises à jour Android et combien.

Dans sa dernière annonce, la société sud-coréenne a assuré à ses clients que ses téléphones premium recevront jusqu’à trois itérations de mises à jour Android à partir de l’année d’achat. Cette garantie de mise à jour de trois systèmes d’exploitation comprend tous les téléphones LG premium sortis en 2019 ou plus tard – série G, série V, Velvet et Wing.

Par exemple, le LG Velvet a été lancé avec Android 10, il devrait donc idéalement être éligible aux mises à jour jusqu’à Android 13.

Nous avons compilé une liste de tous ces téléphones ci-dessous, donc si le vôtre est dessus, vous devriez être bon pour les trois mises à jour Android.

LG G8 ThinQLG G8x ThinQLG G8s ThinQLG V50 ThinQLG V60 ThinQLG VelvetLG Wing

Outre les produits phares haut de gamme, LG donne également un peu d’amour à ses téléphones plus abordables. Certains modèles 2020 tels que le LG Stylo et la série K recevront deux mises à jour du système d’exploitation.

LG avertit toujours que les futures mises à jour dépendront du calendrier de distribution de Google ainsi que d’autres facteurs tels que les performances et la compatibilité de l’appareil. La marque réaffirme également qu’elle continuera à fabriquer des téléphones jusqu’au deuxième trimestre de 2021, et ceux qui les achètent peuvent s’attendre à des mises à jour logicielles «pendant un certain temps».