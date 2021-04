LG proposera jusqu’à trois ans de mises à jour Android après sa sortie du marché

04/08/2021 à 09:35 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Comme vous le savez bien, LG a récemment annoncé son retrait du secteur des smartphones. La société était en perte depuis longtemps et a finalement décidé de fermer la division. Après cette décision, c’était en suspens ce qui allait arriver aux utilisateurs qui avaient des terminaux LG. Aujourd’hui, il a annoncé la société qui suivra soutenir l’utilisateur grâce à des mises à jour pendant trois ans supplémentaires.

LG l’a communiqué dans un communiqué de presse, dans lequel il précise que ces terminaux premium actuels continueront de recevoir jusqu’à trois nouvelles itérations Android à partir de l’année au cours de laquelle ils ont été acquis. Cela signifie que si nous avons un appareil LG Velvet, Wing ou l’une de ses séries V et G lancées à partir de 2019, nous aurons la garantie jusqu’à trois ans de nouvelles mises à jour. En ce qui concerne les appareils de milieu de gamme tels que le Série Stylo ou KCertains d’entre eux publiés en 2020 peuvent recevoir des mises à jour. La société n’a pas encore spécifié de modèles exacts à cet égard, car tout dépendra de l’agenda de Google dans ses mises à jour et des performances et de la compatibilité de l’appareil.

Le retrait de LG de ce marché aura lieu officiellement en juillet de cette année. Dans la journée d’hier nous avons pu voir de nouvelles images du futur LG V70 et du dispositif roulant de la firme, des téléphones désormais annulés et qui ne verront finalement pas le jour.