LG rapproche les vitesses 6G de la réalité avec un test de données térahertz

LG a testé avec succès la transmission de données 6G THz à une distance de 100 m. Un amplificateur de puissance spécial a été utilisé pour faire face à la chute du signal. La 6G n’arrivera probablement pas sur le marché avant au moins 2028.

Bien que la 5G généralisée soit toujours un rêve pour la plupart des propriétaires de smartphones, LG affirme avoir franchi une étape importante vers le développement de la 6G, en transmettant des données térahertz (THz) à l’extérieur de Berlin sur une distance de 100 m, ou 328 pieds.

Le problème avec 6G THz jusqu’à présent a été une chute rapide, quelque chose que le test a résolu à l’aide d’un amplificateur de puissance développé en coopération avec Fraunhofer HHI et l’Institut Fraunhofer pour la physique appliquée des solides, selon LG. L’amplificateur peut produire un signal stable jusqu’à 15 dBm (décibel-milliwatt) dans des fréquences comprises entre 155 et 175 GHz.

LG ajoute que la 6G devrait devenir une norme mondiale en 2025, mais ne devrait arriver sur le marché commercial qu’entre cette date et 2029. Samsung vise à fournir la 6G en 2028, avec une vitesse maximale de 1 Gbit/s, égale aux performances de la fibre fixe. prestations de service.

Les problèmes avec les diffusions 6G THz reflètent ceux de la variante mmWave de la 5G. Bien que mmWave offre actuellement les vitesses cellulaires les plus rapides, sa portée est telle que les opérateurs doivent souvent couvrir une zone d’émetteurs pour la rendre fiable, et la technologie est généralement absente en dehors des grands centres urbains. Il est également facilement arrêté par les bâtiments et peut être entravé par les conditions météorologiques, de sorte que les connexions reviennent souvent à la 5G ou à la 4G normale.

Les améliorations apportées à la 5G et à la 6G sont souvent liées à des visions du futur telles que la réalité augmentée haute fidélité, la chirurgie à distance courante ou les voitures autonomes qui se parlent. Toutes ces technologies nécessiteront de minimiser la latence, ce qui est difficile sur tout type de réseau cellulaire.