LG s’engage à trois ans de mises à jour Android après avoir quitté son activité de smartphone

LG Velvet (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Quelques jours après avoir largué la bombe, LG est sorti avec un peu plus d’informations sur ce qui arrive exactement à votre smartphone LG existant, maintenant que la société ferme ses activités. LG s’est engagé à trois ans de mises à jour Android pour tous ses smartphones haut de gamme actuellement utilisés. Ceci est évidemment soumis à quelques conditions, mais franchement, tout cela est un peu bizarre car les téléphones LG étaient rarement connus pour obtenir autant de mises à jour, même lorsque la société était encore en train de les faire.

Plus précisément, tous les téléphones LG haut de gamme, y compris Velvet, Wing et ceux des séries G et V, pourront bénéficier de trois mises à jour «garanties» du système d’exploitation Android à partir de l’année d’achat. Disons, par exemple, que le Velvet and Wing a été lancé l’année dernière avec Android 10, ce qui signifie que ces deux téléphones devraient recevoir Android 11, 12 et 13 à un moment donné. Le Velvet est en train d’obtenir Android 11 sur certains marchés en ce moment même.

LG affirme que «certains» modèles du budget 2020 tels que le LG Stylo et la série K recevront également deux mises à jour du système d’exploitation. LG vend quelques téléphones de la série K en Inde, le plus récent étant le LG K42.

Dans tous les cas, l’astérisque habituel s’applique, c’est-à-dire que « les futures mises à jour dépendront du calendrier de distribution de Google ainsi que d’autres facteurs tels que les performances et la compatibilité de l’appareil. » Mais au moins une certaine clarté vaut mieux que rien du tout.

Auparavant, LG avait déclaré qu’il continuerait à fournir un support de service et des mises à jour logicielles aux produits «pendant une période qui variera selon les régions», une déclaration qui a soulevé plus de questions qu’elle n’a répondu.

LG continuera à fabriquer des téléphones «jusqu’au deuxième trimestre pour répondre aux obligations contractuelles envers les opérateurs et les partenaires», et fournira une assistance technique et des mises à jour logicielles de sécurité aux clients «pendant un certain temps pour certains appareils».

La fermeture complète de l’activité mobile de LG devrait être achevée d’ici le 31 juillet.

