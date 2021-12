LG travaille sur le successeur du Pro Display XDR, deux autres moniteurs haut de gamme, pour Apple : rapport

Un rapport d’un analyste d’affichage plus tôt ce mois-ci a prédit qu’un nouvel iMac de 27 pouces avec une puce Apple Silicon pourrait être lancé au début de 2022.

LG travaillerait sur trois nouveaux écrans basés sur les tailles d’écran Pro Display XDR et iMac qui, selon un fuiteur, pourraient être de futurs moniteurs de marque Apple.

Le leaker, Dylan (@dylandkt), a tweeté que LG fabriquait un écran basé sur les spécifications de l’iMac 24 pouces, un sur le prochain iMac 27 pouces et un troisième écran 32 pouces qui pourrait comporter une puce personnalisée et potentiellement être le successeur du Pro Display XDR.

Thread 2/4 : L’autre écran semble être un Pro Display XDR amélioré de 32 pouces. Malgré l’absence de marque, on peut au moins supposer que cet écran sera de marque Apple. – Dylan (@dylandkt) 15 décembre 2021

Thread 4/4 : Ceci n’exclut bien sûr pas la possibilité d’un silicium personnalisé pour ces écrans. Cela signifie simplement qu’il n’y a pas de données suffisantes prouvant le contraire. Enfin, les moniteurs 32 pouces et 27 pouces semblent avoir des écrans miniLED et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. – Dylan (@dylandkt) 15 décembre 2021

Selon Dylan, les trois écrans sont actuellement logés dans des boîtiers sans marque. Cependant, il a ajouté qu’on « peut à tout le moins supposer » que l’écran de 32 pouces pourrait être un produit pour Apple.

Les écrans 32 pouces et 27 pouces semblent prendre en charge la technologie mini-LED et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, a déclaré Dylan.

Les rumeurs suggèrent depuis longtemps qu’Apple prévoyait de sortir un écran externe ou un moniteur d’ordinateur moins cher que le Pro Display XDR. Un rapport d’un analyste d’affichage plus tôt ce mois-ci a prédit qu’un nouvel iMac de 27 pouces avec une puce Apple Silicon pourrait être lancé au début de 2022.

Alors que Dylan a une courte expérience des rumeurs Apple, il a correctement prédit les plans et les fonctionnalités d’Apple auparavant, y compris une puce M1 dans l’iPad Pro et les webcams mises à niveau sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Dans un développement connexe, LG a dévoilé sa prochaine itération du moniteur UltraFine OLED Pro pour 2022 et inclut une option d’affichage de 27 pouces moins chère qui pourrait rendre les fonctionnalités professionnelles plus abordables.

La société sud-coréenne a dévoilé pour la première fois les écrans UltraFine OLED Pro plus tôt cette année. À cette époque, le moniteur faisait partie d’une poignée d’écrans ultra-haute résolution sur le marché professionnel de milieu de gamme dirigé par le Pro Display XDR. À présent, LG ajoute une nouvelle option de 27 pouces à la gamme UltraFine OLED Pro.

