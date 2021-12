LG UltraGear 17G90Q, le premier ordinateur portable de jeu de LG de son histoire, arrive avec les processeurs Intel et NVIDIA les plus puissants | La technologie

Le premier ordinateur portable de jeu de LG fait ses débuts avec les processeurs Intel de 11e génération et le GPU RTX 3080 Max-Q, qui en donne plus ?

LG fabrique des ordinateurs portables depuis plus de 20 ans, il est donc surprenant que LG UltraGear 17G90Q est le premier ordinateur portable de jeu de la société.

Il est ajouté à sa gamme de jeux UltraGear, qui disposait déjà de moniteurs et autres périphériques, afin d’offrir aux joueurs un ordinateur portable de jeu puissant, mais en même temps léger et maniable: Il ne fait que 21,4 millimètres d’épaisseur et ne pèse que 2,7 kilos.

LG voulait faire ses grands débuts, avec un ordinateur portable haut de gamme doté du meilleur matériel du moment. A un boîtier en aluminium élégant et résistant, avec le logo UltraGear qui certifie son ADN gaming :

Il a un écran IPS de 17,3 pouces avec une résolution Full HD avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Il est surprenant qu’il ne s’agisse pas d’un écran OLED avec HDR, compte tenu du pedigree de l’entreprise dans cette section. Mais il semble qu’il ait préféré se concentrer sur les jeux multijoueurs, qui demandent des taux de rafraîchissement élevés supérieurs à 120 Hz.

va monter Processeurs Intel Tiger Lake -H de 11e génération, avec 16 ou 32 Go de RAM DDR4, Oui Puce graphique RTX 3080 Max-Q. Avec deux SSD NVMe jusqu’à 1 To.

aura également un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton power, haut-parleurs stéréo avec DTS 3D : X Ultra sound, webcam FullHD avec micro et logiciel d’overclocking propriétaire.

Les lumières RVB et un design futuriste ne suffisent pas à déterminer si un ordinateur portable de jeu vous convient. Dans ce guide, nous vous disons ce qu’il faut garder à l’esprit.

D’autres caractéristiques confirmées sont la connexion Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 ports, un USB Type C, deux USB 3.2, une sortie HDMI et un lecteur de carte microSD, entre autres.

Il apparaît comme un portable gamer assez complet, même s’il aura une rude concurrence, car il ne présente pas non plus d’élément différenciant.

le Ordinateur portable de jeu LG Ultragear 17G90Q Il sera présenté le 4 janvier au CES 2022.

Il sera commercialisé au premier trimestre de l’année aux États-Unis et en Corée du Sud, et un peu plus tard dans le reste du monde. Les prix n’ont pas été fournis.