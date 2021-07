LG UltraGear Ergo 27GN88A, analyse et avis | Jeux

L’achat d’un moniteur est un engagement. En fait, lorsqu’il s’agit d’acheter un PC de jeu ou un ordinateur puissant avec lequel travailler, je pense que c’est le composant le plus compliqué à choisir, le plus « travail de nez ».

La raison en est que le choix des composants est facile, puisque vous vous adaptez à un budget et achetez des composants qui vont bien ensemble, mais quand il s’agit d’un moniteur, vous trouvez que vous aimez un certain type de panneau, mais vous n’êtes convaincu par aucune section qui il a un autre moniteur, mais cet autre a une résolution ou un élément qui ne vous convient pas et, en bref, c’est une tâche ennuyeuse, lourde et épuisante.

Ainsi, plus le temps passe, plus il est facile de choisir un moniteur qui correspond à vos plans d’utilisation et à vos fonctionnalités, et LG veut nous simplifier les choses avec cette famille qui vaut à la fois de jouer et de travailler.

Et, cela dit, allons-y avec notre test du LG UltraGear Ergo 27GN88A.

LG UltraGear 27GN88APinches27″ Résolution 2,560 x 1440 pixels au format 16:9 Type de dalle IPS avec technologie G-Sync | 1000:1 contraste Rafraîchir144 Hz | 1 ms réponse Gt-GB luminosité350 cd/m² Espace colorimétrique 100% sRGB | 98% DCI- P3 Angle de vision 178ºBras articulé et avec presse-étoupe ConnexionUSB-B | 2 x USB 3.0 | 2 x HDMI 2.0 | DisplayPort 1.4 | Alimentation | Sortie casque Alimentation Externe 65 WPrixEnviron 550 euros sur Amazon

LG UltraGear Ergo 27 sections d’analyse:

Liberté de jouer et de travailler

Nous allons commencer à parler de design, car c’est l’un des deux points forts de ce moniteur. Lorsque nous achetons un moniteur, s’il a un support VESA, vous êtes sûrement intéressé à l’accrocher au mur ou à l’un de ces bras articulés qui sont devenus si populaires ces derniers mois.

C’est une solution que j’adore (et que mon prochain moniteur aura), car non seulement elle permet de gagner de la place sur le bureau, mais elle vous permet également de placer le moniteur de différentes manières et, en bref, de l’adapter à vos besoins à chaque fois.

L’UltraGear Ergo 27GN88A est déjà livré avec l’un de ces bras et c’est vraiment fantastique. C’est un bras qui a une tour qui nous permet de régler la hauteur du moniteur d’une manière très simple, sans forcer pratiquement et avec un système qui nous donne la tranquillité d’esprit au quotidien.

Le bras a un point médian articulé et peut être tourné d’environ 280º, la mobilité est donc assurée et le moniteur est ancré dans un support VESA doté d’une rotule.

Cela permet d’incliner l’écran pour l’adapter à la hauteur dont nous avons besoin et, au final, l’ensemble reste fixe à l’endroit où nous le laissons, sans bouger, mais grâce à la douceur des ancrages, il est facile de changer le angle de l’un des composants au moment que nous voulons.

Ce bras est fait, comme je le dis, pour économiser de l’espace sur la table et il a un compartiment le long de la tour à travers lequel on peut passer les câbles pour que vous n’ayez vraiment rien de accroché. En ce sens, c’est une conception très intelligente.

Cependant, je pense que la base de la tour est très, très large. Et je ne parle pas de la pièce de serrage, qui doit évidemment être robuste et j’aime qu’elle ait des caoutchoucs pour protéger la table sur laquelle on la pose, mais le papillon, ou la vis, qu’elle a. Il est trop gros et peut causer des problèmes à certaines tables.

Si nous allons au moniteur, ou à l’écran dans ce cas, nous avons un design classique de la marque coréenne à l’arrière, dans lequel nous trouvons les ports, le VESA aussi facile à positionner qu’à libérer (avec un levier, pas de vis ou quoi que ce soit) et les ports.

Dans ce cas nous n’avons pas de bague RVB Et, à mon avis, ce n’est pas nécessaire, car cela ferait augmenter le prix (et ce n’est pas exactement un moniteur bon marché).

À l’avant, nous avons des cadres qui, je pense, sont un peu prononcés sur les côtés et en haut. Ce n’est pas un cadre en plastique, mais le cadre noir typique. Cela aurait été bien s’il était un peu plus étroit pour améliorer la sensation «tout écran».

Sur le menton, nous avons le logo LG, ici avec un cadre en plastique, et en bas le joystick typique que de nombreux moniteurs de ces dernières années incluent.

C’est celui que nous allons utiliser pour modifier rapidement les paramètres du moniteur. Et oui, c’est bien plus confortable qu’avec les quatre ou cinq boutons traditionnels que l’on utilise au final en mode « essai et erreur ».

C’est un moniteur élégant dans son ensemble et qui s’intègre dans n’importe quelle pièce, car il n’attire pas l’attention et peut être placé à une hauteur minimale pour que, si vous le souhaitez, le menton touche la table, comme s’il s’agissait d’une énorme tablette.

De plus, il prend en charge une configuration verticale, ce qui est très utile si vous l’utilisez comme deuxième moniteur pour le flux des réseaux sociaux, travaillez en bureautique avec des éditeurs de texte ou pour contrôler un flux.

Bien sûr, dans ce mode, nous gaspillerions les caractéristiques techniques de ce moniteur.

Le bonbon de ce moniteur est la dalle NanoIPS à 144 Hz

Et c’est ça, l’autre étape de l’expérience avec ce LG UltraGear Ergo 27GN88A est le panneau lui-même. Le design et le confort sont essentiels dans pratiquement tous les appareils et dans un moniteur, cela signifie une meilleure ergonomie et moins de fatigue, car c’est un élément avec lequel nous allons passer de nombreuses heures devant.

Bien que, bien sûr, ce qui pèse généralement le plus lors de l’achat d’un moniteur pour le travail et les loisirs, c’est le panneau. Dans ce cas, LG s’appuie sur sa propre expérience et ses technologies avec une dalle NanoIPS de 27″.

Si vous êtes amateurs de chiffres, sachez que nous avons un panel avec un Résolution de 2 560 x 1 440p au format 16: 9 qui présente une réponse gris à gris de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et la possibilité de décoder un signal HDR10, bien que nous en parlerons maintenant car il a des miettes.

Les dalles IPS sont souvent problématiques car beaucoup ont des fuites de lumière et c’est souvent une loterie d’acheter un moniteur IPS, surtout entre 250 et 500 euros. Ici, je n’ai pas eu ce problème et dans les jeux, films et autres contenus très sombres dans lesquels l’écran pourrait souffrir de ce problème, il a réussi.

Les angles de vision sont très bons car c’est une dalle IPS et les couleurs sont correctes, même si je manque un peu plus de contraste. C’est choquant car le moniteur est compatible avec le signal HDR, mais en pratique il a 350 candela et ce n’est pas suffisant pour n’importe quelle norme VESA ou, en pratique, pour reproduire un vrai HDR.

Oui, Le HDR peut être simulé et on a une image plus contrastée que le SDR, mais c’est quand même ça, une simulation.

Jouer c’est un vrai délice grâce à sa compatibilité G-SYNC, ce qui fait augmenter le prix, mais en pratique, et si vous avez un GPU Nvidia, vous remarquerez une grande amélioration des performances et de la qualité visuelle en ayant V-Sync sans consommer trop de ressources graphiques.

Dans mon cas, je l’ai utilisé à la fois pour travailler (avec une très bonne taille et une très bonne résolution pour toutes sortes de tâches) et pour jouer et la vérité est que j’ai été très à l’aise. J’aurais aimé avoir une meilleure gamme P3 et un peu plus de contraste, mais au final l’expérience, comme je le dis, est très satisfaisante.

Ah ! Et la finition du moniteur est mate, quelque chose qui est toujours important.

Il nous manque une mise à jour avec USB-C

Au niveau du design et de l’écran, c’est un moniteur qui m’a plu, mais bien sûr, dans cette recherche de minimalisme, d’ergonomie et d’avoir un bureau clair, quelque chose d’important entre en jeu, surtout à un certain prix.

Je veux dire les ports. Et, avoir l’USB-B est quelque chose de très utile dans un moniteur car cela nous permet d’en faire une sorte de HUD, Mais au milieu de 2021, je pense que nous pouvons dire au revoir à un port qui a été dépassé en fonctionnalité par l’USB-C.

Avec un USB-C, nous pourrions charger un ordinateur portable, envoyer un signal et exécuter les mêmes fonctions qu’un USB-B, mais malheureusement LG a oublié ce port au profit de l’USB-B susmentionné.

Cette section est complétée par un DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.0 (2.1 en 2021 ça va être rare dans les moniteurs), une sortie audio et deux USB 3.0 complémentaires.

Ce n’est pas du tout une mauvaise configuration, mais je pense qu’un USB-C aurait été plus pratique et pratique à ce stade.

En peaufinant quelques éléments, nous serions devant un moniteur pour tous les types d’utilisateurs

Nous avons atteint la fin de l’analyse du LG UltraGear Ergo 27GN88A et il est un moniteur qui nous a laissé un très bon goût dans la bouche tant dans sa conception que dans la qualité du panneau.

Il est clair que c’est un moniteur créé pour jouer en raison de spécifications axées sur ce profil d’utilisateur. Le fait qu’il dispose de G-SYNC est un point en sa faveur, mais il en va de même de la dalle 1440p qui, à 27 “, nous laisse un bon rapport pixel par pouce, ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms.

Les angles de vision sont bons et il est également adapté au travail grâce à sa polyvalence, mais si vous êtes créateurs de contenu ou professionnels de l’image, vous allez manquer une gamme de couleurs plus complète, ainsi qu’un peu plus de contraste, ainsi que l’USB-C.

Le LG UltraGear 27GN88A est un moniteur de la famille ergonomique de la société sud-coréenne qui se distingue par un bras articulé très utile et une dalle G-SYNC pour les jeux avec une réponse de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 1440p.

Je vous dirais que si vous êtes un joueur, c’est un moniteur « ergonomique » que vous devriez jeter un coup d’œil, mais si les jeux ne sont pas le contenu principal, il existe d’autres options.