LG Velvet 2 Pro obtient le traitement vidéo complet du déballage

TL;DR

Une vidéo complète de déballage du LG Velvet 2 Pro a été publiée sur Internet. Le téléphone semble être une évolution du LG Velvet d’origine avec de meilleures spécifications.

LG a fermé sa division mobile alors que sa prochaine gamme de smartphones était en cours de développement. Bien que ces appareils ne soient jamais diffusés en masse au public, LG en a vendu un nombre limité à ses employés. Maintenant, une nouvelle vidéo déballant le LG Velvet 2 Pro est apparue sur YouTube.

La vidéo, issue de la chaîne coréenne Phonehub (h/t @FrontTron), nous donne un meilleur aperçu du produit phare inédit de LG en 2021 et confirme plusieurs spécifications et fonctionnalités.

En commençant par le boîtier principal, il comprend deux boîtiers et un câble mais pas de chargeur. Un boîtier secondaire a un chargeur et un câble supplémentaire, mais il n’est pas clair si LG avait l’intention de vendre le téléphone avec deux boîtiers.

Quant au téléphone lui-même, le design du Velvet 2 Pro fait écho à celui de son prédécesseur. À l’arrière, la différence la plus notable est la proéminence des trois bosses de caméra « goutte d’eau ». Alors qu’un seul des appareils photo d’origine du LG Velvet dépassait du corps, les trois le font sur le Velvet 2 Pro. La plaque arrière est également apparemment en verre.

À l’avant, le changement important est une caméra selfie perforée au lieu d’une encoche, tandis que le côté du Velvet 2 Pro comporte des coussinets de pression à la place des boutons de volume avec un bouton d’alimentation en haut. Bien qu’il y ait un port USB-C et une grille de haut-parleur au bas du téléphone, il n’y a pas de prise casque.

LG Velvet 2 Pro: Spécifications

Phonehub confirme également les spécifications précédemment divulguées. Un SoC Snapdragon 888 alimente le LG Velvet 2 Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1. Il y a aussi un écran 20:9 de 6,8 pouces à 120 Hz, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et un capteur principal de 64 MP fabriqué par Sony à l’arrière, rejoint par un tireur ultra-large et un téléobjectif 3x. Une batterie de 4 500 mAh alimente l’appareil.

On ne sait pas combien LG aurait demandé aux consommateurs pour le Velvet 2 Pro, mais compte tenu de ses spécifications, nous imaginons un peu plus que le Velvet d’origine. L’auriez-vous acheté ? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus et de laisser un commentaire ci-dessous.